Дочь не видела маму с начала войны: эмоциональное возвращение детей из оккупации

Самому маленькому ребенку, которого удалось вернуть, 10 лет, а самому старшему - 17 лет.

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Украина вернула детей с оккупированных территорий / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец

Что известно:

Украина вернула детей с оккупированных территорий и РФ

Самому маленькому ребенку 10 лет, самому старшему - 17 лет

Украина вернула уже 1453 ребенка

Украина вернула 11 детей с временно оккупированных территорий и РФ. Самому маленькому ребенку всего 10 лет, самому старшему - 17 лет. Об этом заявил омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. Видео с возвращением детей разлетелось в Сети.

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA усилиями Офиса Омбудсмена при посредничестве Государства Катар в Украину удалось вернуть 11 детей. Всего с начала полномасштабного вторжения дома уже 1453 ребенка с ВОТ и РФ", - говорится в сообщении. видео дня

13-летняя девочка жила с бабушкой на временно оккупированной территории в Донецкой области. Ее мама попала в российский плен и вернулась оттуда в апреле 2023 года. К счастью, ребенок впервые смог обнять свою маму с начала полномасштабного вторжения.

Смотрите видео о возвращении украинских детей:

В Украину вернули детей из ВОТ и РФ / фото: скриншот

Также на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 5 детей из одной семьи. Родители детей еще до полномасштабного вторжения были лишены родительских прав. У них был опекун, который во время активных боевых действий вывез детей в РФ. Детям самостоятельно удалось выйти на контакт со своей сестрой в Украине и сказали, что хотят вернуться.

"Такие истории - это результат многоуровневой работы. Наша команда участвовала во всех процессах, способствовала в оформлении необходимых документов. Была осуществлена работа по оказанию психологической помощи. И именно благодаря скоординированным усилиям дети дома! Благодарен неизменному партнеру - Государству Катар за содействие в воссоединении семей! Это действительно почетная и благородная миссия!" - написал Лубинец.

Обмен пленными - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 26 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Среди освобожденных были молодые бойцы в возрасте до 25 лет, а также военные, которые получили ранения или имеют серьезные проблемы со здоровьем.

20 июня Украине удалось вернуть защитников Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Среди них - воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы.

Кроме того, 19 июня Украина и Россия такжепровели обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Большинство освобожденных воинов провели в плену более трех лет, многие из них попали в плен во время боев за Мариуполь. Все освобожденные - это рядовой и сержантский состав.

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