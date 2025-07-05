Воины ЛСР взяли в плен иностранца, который воевал на стороне РФ: что он рассказал

Африканец рассказал, что ему повезло попасть в плен.

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Пленный говорит, что жалеет о решении присоединиться к рядам армии РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom, скриншот

Что сообщили в ГУР:

Воины ЛСР взяли в плен нигерийца

Парня, который учился в РФ, обманули относительно перспектив службы

Россияне бросили иностранца на штурм, а жизнь спас ему плен

Воины Легиона "Свобода России" на Запорожском направлении во время штурмовых действий взяли в плен иностранца Кехинде Олувагбемилеке. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Выяснилось, что уроженец Нигерии был студентом московской высшей школы экономики. Но его втянули в войну против Украины под предлогом быстрого заработка и безопасной службы.

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Кехинде попал в 503-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ, где понял, что его обманули. Оккупанты обещали иностранцу, что ему придется поддерживать закрепленные позиции, зато бросили его в "мясной штурм".

"Это - очередное свидетельство бесчеловечного отношения российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которых используют как пушечное мясо", - говорится в сообщении.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, что рассказал пленный из Нигерии:

Сам пленный признался, что пожалел о своем решении присоединиться к армии РФ и рассказал, что кроме него в рядах российской армии есть немало китайцев и африканцев. Однако многих из них уже ликвидировали, или ранили.

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Напомним, недавно стало известно, что украинские военные из 82 ОДШБр на Торецком направлении взяли в плен военного из Китая. Он рассказал о реальной ситуации в армии РФ.

Накануне также, как писал Главред, на территории Сумской области воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России.

Ранее воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении. Выяснилось, что 10 российских военных, которые служили в составе морской пехоты, сами были не против попасть в руки украинцев, ведь издевательства в частях РФ для них стали хуже плена.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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