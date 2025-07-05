Воины ЛСР взяли в плен иностранца, который воевал на стороне РФ: что он рассказал

Что сообщили в ГУР:
- Воины ЛСР взяли в плен нигерийца
- Парня, который учился в РФ, обманули относительно перспектив службы
- Россияне бросили иностранца на штурм, а жизнь спас ему плен
Воины Легиона "Свобода России" на Запорожском направлении во время штурмовых действий взяли в плен иностранца Кехинде Олувагбемилеке. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Выяснилось, что уроженец Нигерии был студентом московской высшей школы экономики. Но его втянули в войну против Украины под предлогом быстрого заработка и безопасной службы.
Кехинде попал в 503-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ, где понял, что его обманули. Оккупанты обещали иностранцу, что ему придется поддерживать закрепленные позиции, зато бросили его в "мясной штурм".
"Это - очередное свидетельство бесчеловечного отношения российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которых используют как пушечное мясо", - говорится в сообщении.
Смотрите видео, что рассказал пленный из Нигерии:
Сам пленный признался, что пожалел о своем решении присоединиться к армии РФ и рассказал, что кроме него в рядах российской армии есть немало китайцев и африканцев. Однако многих из них уже ликвидировали, или ранили.
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Напомним, недавно стало известно, что украинские военные из 82 ОДШБр на Торецком направлении взяли в плен военного из Китая. Он рассказал о реальной ситуации в армии РФ.
Накануне также, как писал Главред, на территории Сумской области воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России.
Ранее воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении. Выяснилось, что 10 российских военных, которые служили в составе морской пехоты, сами были не против попасть в руки украинцев, ведь издевательства в частях РФ для них стали хуже плена.
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Об источнике: ГУР
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