Состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и РФ - кого удалось вернуть

О чем говорится в материале:
- Украина и Россия провели новый обмен пленными
- Среди освобожденных - военнопленные в возрасте до 25 лет и раненые и тяжелобольные
- Самому молодому защитнику 24 года, самому старшему - 62
Сегодня, 26 июня, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 22-го года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - написал Зеленский.видео дня
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в рамках очередного этапа масштабного обмена, который продолжается в соответствии со Стамбульскими договоренностями, Украине удалось вернуть из российского плена новую группу защитников.
Домой вернули военнослужащих ВСУ, в частности представителей Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также бойцов Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди освобожденных молодые бойцы в возрасте до 25 лет, а также военные, которые получили ранения или имеют серьезные проблемы со здоровьем.
Большинство из них провели в плену более трех лет, значительная часть попала в руки оккупантов во время героической обороны Мариуполя.
"Специфика сегодняшнего этапа обмена - удалось вернуть домой молодых воинов. Самому молодому защитнику - 24 года и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года. Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС. Самому старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину - 62 года. Среди освобожденных сегодня защитников есть офицеры", - говорится в сообщении.
Всего домой возвращаются украинцы, которые обороняли страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.
Обмен пленными - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. По словам президента Украины Зеленского, многие из тех, кто вернулся домой, провели в плену более двух лет.
Среди освобожденных - тяжелораненые и тяжелобольные военные. Видео с их первыми эмоциями после возвращения быстро распространились в соцсетях.
21 июня стало известно о смерти Сергея Добровольского - бывшего пленного, который пробыл в российском плену два года и вернулся в Украину только в мае. Об этом сообщил мэр Здолбунова Владислав Сухляк.
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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
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