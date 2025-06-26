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Состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и РФ - кого удалось вернуть

Юрий Берендий
26 июня 2025, 17:05обновлено 26 июня, 17:39
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Украина провела очередной масштабный обмен пленными с Россией, вернув домой защитников, среди которых воины, находившиеся в плену более трех лет.
Состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и РФ - кого удалось вернуть
Кого удалось вернуть из плена / Коллаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

О чем говорится в материале:

  • Украина и Россия провели новый обмен пленными
  • Среди освобожденных - военнопленные в возрасте до 25 лет и раненые и тяжелобольные
  • Самому молодому защитнику 24 года, самому старшему - 62

Сегодня, 26 июня, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 22-го года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - написал Зеленский.

видео дня

  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 26 июня 2025 года
    Обмен пленными 26 июня 2025 года Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в рамках очередного этапа масштабного обмена, который продолжается в соответствии со Стамбульскими договоренностями, Украине удалось вернуть из российского плена новую группу защитников.

Домой вернули военнослужащих ВСУ, в частности представителей Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также бойцов Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди освобожденных молодые бойцы в возрасте до 25 лет, а также военные, которые получили ранения или имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Большинство из них провели в плену более трех лет, значительная часть попала в руки оккупантов во время героической обороны Мариуполя.

"Специфика сегодняшнего этапа обмена - удалось вернуть домой молодых воинов. Самому молодому защитнику - 24 года и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года. Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС. Самому старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину - 62 года. Среди освобожденных сегодня защитников есть офицеры", - говорится в сообщении.

Всего домой возвращаются украинцы, которые обороняли страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. По словам президента Украины Зеленского, многие из тех, кто вернулся домой, провели в плену более двух лет.

Среди освобожденных - тяжелораненые и тяжелобольные военные. Видео с их первыми эмоциями после возвращения быстро распространились в соцсетях.

21 июня стало известно о смерти Сергея Добровольского - бывшего пленного, который пробыл в российском плену два года и вернулся в Украину только в мае. Об этом сообщил мэр Здолбунова Владислав Сухляк.

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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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война в Украине обмен пленными
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