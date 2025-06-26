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Путинские олигархи взбунтовались из-за риска банкротства "оборонки": данные СВР

Руслана Заклинская
26 июня 2025, 17:25
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В СМИ распространяются слухи о возможной отставке главы Центробанка Набиуллиной.
Путинские олигархи взбунтовались из-за риска банкротства 'оборонки': данные СВР
Путинские олигархи недовольны политикой Центробанка / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот с YouTube

Главное:

  • Соратники Путина давят на Центробанк из-за снижения прибыли

  • Ширятся слухи о возможной отставке главы Центробанка Набиуллиной

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  • Конфликт между Центробанком и бизнес-элитой свидетельствует о кризисе в экономике РФ

В России растет напряжение между крупным госбизнесом и Центробанком из-за финансовых потерь, вызванных жесткой монетарной политикой. Даже снижение учетной ставки с 21% до 20% не уменьшило критику со стороны предпринимательской верхушки, приближенной к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Особенно резко высказался глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он обвинил Центробанк в создании экономических условий, снижающих рентабельность производства, в частности в сфере высоких технологий.

По его словам, корпорация вынуждена была отказаться от строительства трех из пяти запланированных "зеленых" электростанций, а также испытывает трудности с экспортом продукции двойного назначения. Чемезов ранее даже угрожал остановкой поставок ПВО, авиации и кораблей за границу из-за риска банкротства ряда оборонных предприятий.

"Показательно, что ЦБ РФ поднял ставку до рекордных значений в октябре 2024 года, тогда как заводы, о которых идет речь, должны были заработать еще в 2022 году", - отметили в разведке.

К критике Центробанка присоединились и другие ключевые игроки российской экономики. Министр финансов Антон Силуанов и владелец "Северстали" Алексей Мордашов публично поддержали требования пересмотра учетной политики. Даже Герман Греф (глава "Сбербанка") и Игорь Шувалов (руководитель "ВЭБ.РФ"), ранее демонстрировавшие лояльность к политике регулятора, сейчас публично критикуют Центробанк.

В медиа и деловых кругах активно ходят слухи о возможной отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Среди кандидатов на замену звучит имя Петра Фрадкова - главы "Промсвязьбанка" и сына бывшего директора российской внешней разведки.

"Акцентирование внимания на высокой учетной ставке, как тормоза для развития экономики, свидетельствуют о попытках близкого окружения Путина переложить ответственность за провал импортозамещения и падение доходности исключительно на Центробанк. Конфликт между финансовым регулятором и бизнес-элитой демонстрирует системный кризис в российской экономике, который усиливается давлением санкций и внутренними структурными дисбалансами", - отметили в СВР.

Экономическая ситуация в России - последние новости

Как сообщал Главред, российская экономика вошла в глубокий застой и не демонстрирует реального развития, заявили аналитики ЦМАКП. Рост сосредоточен лишь в нефтесекторе, тогда как гражданская промышленность ежемесячно сокращается.

Также на Петербургском экономическом форуме чиновники РФ осторожно комментировали состояние экономики, избегая прямой критики. Однако, по словам экономиста Ивана Уса, в стране уже фиксируется спад производства, в том числе и в военной сфере. Министр экономики РФ признал приближение рецессии.

Кроме этого, Россию могли бы действительно поразить только полное торговое эмбарго и перекрытие морских проливов, заявил эксперт Владимир Горбач. Однако Запад не готов к таким радикальным шагам. Санкции истощают РФ, но не являются решающими в войне.

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Что такое Служба внешней разведки?

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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