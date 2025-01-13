"Минус $3,54 млрд": санкции США обрушили акции нефтяных компаний РФ

В общей сложности три нефтяные компании, обеспечивающие две трети всей нефтедобычи в России, подешевели на $3,54 млрд.

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Санкции США обрушили акции нефтяных компаний РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Кратко:

Акции "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаз" подешевели

Санкции США угрозу около 15% российского нефтяного экспорта

Акции российских нефтяных компаний падают на Московской бирже уже второй день подряд на фоне резкого ужесточения санкций США, под которые попали "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и более 180 танкеров российского теневого флота. Об этом сообщает The Moscow Times.

В частности, акции "Газпром нефти" подешевели на 2,5% до 588 рублей за единицу. За неполные два дня торгов капитализация компании сократилась на 34 миллиарда рублей. "Сургутнефтегаз" за этот же период потерял 29 млрд рублей капитализации, а его обыкновенные акции подешевели на 3,4% и торгуются по 23,2 рубля.

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Одновременно на 4,9% снизились акции "Роснефти", в которую под санкции попала ключевая "дочка" РН-Ванкор, оператор проекта "Восток Ойл". Акции "Роснефти" торгуются по 544,8 рубля за единицу, а капитализация компании сократилась на 298 млрд рублей, согласно биржевым данным.

В общей сложности три нефтяные компании, обеспечивающие две трети всей нефтедобычи в России, подешевели на 361 млрд рублей, или $3,54 млрд по официальному курсу центробанка РФ. Кроме того, на торгах в понедельник резко подешевели акции "Совкомфлота": они потеряли 4,5% и торгуются по 86,81 рубля. С момента введения санкций крупнейшая танкерная компания России потеряла 9 млрд рублей капитализации.

Ставший одним из крупнейших с начала полномасштабной войны "прощальный" санкционный пакет администрации Джозефа Байдена ставит под угрозу около 15% российского нефтяного экспорта, или до 800 тысяч баррелей в сутки, оценивают аналитики.

Согласно данным Bloomberg, Индия и Китай - крупнейшие покупатели российской нефти, на которых приходится более 80% всего российского нефтяного экспорта, уже прекратили принимать в своих портах попавшие под санкции танкеры. НПЗ обеих стран ищут замену российской нефти на Ближнем Востоке и Африке, сообщают трейдеры Reuters. Чтобы продолжать продавать нефть, российским компаниям, вероятно, придется повысить скидки: дисконт сорта Urals в Brent может возрасти, а фрахт танкеров – подорожать.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США ввели новые санкции, которые охватили более 400 субъектов российского энергетического сектора. Ограничения коснулись более 30 нефтесервисных компаний РФ, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщило Министерство финансов США.

Также администрация президента США ввела санкции против российских нефтяных танкеров, что может существенно повлиять на поставки российской нефти в Индию. Источники в нефтеперерабатывающей отрасли рассказали агентству Reuters, что эти меры могут создать препятствия для торговли.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев высказал своё мнение о перспективах введения новых санкций против России.

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