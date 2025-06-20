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Все рыдают, но счастливы: трогательные кадры разговоров бойцов с родными после плена

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2025, 18:26
66
В рамках очередного этапа обмена домой вернулись тяжелобольные и раненые военные.
обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными 20 июня / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • В рамках обмена вернулись домой тяжелобольные и раненые
  • Появились чувствительные кадры с первыми разговорами военных с родными

20 июня состоялся очередной этап обмена пленными. В рамках обмена домой вернулись тяжелобольные и раненые военные. В Сети разлетелись видео с первыми эмоциями наших защитников.

Один из воинов показал свои носки. Это не обычные носки, на них есть надпись "ГПСУ" (Госпогранслужба Украины). Мужчина признается, думал, что не сможет их надеть.

видео дня

"Не знаю, каким образом сохранил, но это носки еще с Азовстали, оттуда и забрал их. Все пережили. Думал, их заберут. - Вы их там тоже носили? - Нет, я ждал, чтобы в них выйти. Хотя бы что-то должно было остаться", - сказал воин.

Смотрите видео с обмена пленными 20 июня:

обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными 20 июня / фото: скриншот

Также военные смогли впервые позвонить своим родным и услышать их голоса. Они испытывали невероятные эмоции и даже не могли сдержать своих слез. Однако это были слезы настоящей радости.

  • "Я жив, но немного ранен. Оно заживет, зато память есть!"
  • "Подождите! Обнимаю вас и крепко целую!"
  • "Мама, это я! Это я уже говорю!"

Смотрите видео с обмена пленными 20 июня:

обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными 20 июня / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости по теме

19 июня Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена удалось освободить военных Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Это украинские защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД
  • Обмен пленными 19 июня 2025 года
    Обмен пленными 19 июня 2025 года Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД

В Сети появились чувствительные кадры, как освобожденные из плена военные плачут, разговаривая с родными. Один из мужчин не смог сдержать эмоций, когда дочь сообщила, что совсем скоро он станет дедушкой.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом обмене пленными между Украиной и РФ. Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет.

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