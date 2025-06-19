"Ему сегодня 45": украинский военный вернулся из плена в свой юбилей

Украина и РФ провели обмен пленными. Этот день стал особенным для одного из военнослужащих.

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В Украину вернулся из плена военный в свой День рождения / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец, ГПСУ

Что известно:

Украина и РФ провели обмен пленными

Среди освобожденных есть мужчина, у которого в этот день юбилей

Украина и РФ провели обмен военнопленными. В этот день домой вернулись тяжелобольные и раненые защитники. Этот день стал особенным для одного из защитников - у него сегодня День рождения. Об этом рассказал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

В этот день он празднует свой юбилей.

видео дня

"У возвращенного Защитника сегодня День рождения - ему 45 лет. Это особый день, ведь он встречает его уже дома, на родной земле! Поздравляем всей страной!" - написал Лубинец.

Смотрите видео с обмена пленными:

Обмен пленными 19 июня / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости по теме

19 июня Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена удалось освободить военных Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Это украинские защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

В Сети появились чувствительные кадры, как освобожденные из плена военные плачут, разговаривая с родными. Один из мужчин не смог сдержать эмоций, когда дочь сообщила, что совсем скоро он станет дедушкой.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня между Украиной и Россией состоялся уже четвертый за неделю обмен военнопленными. Некоторые из освобожденных украинских бойцов уже успели связаться с родными. Президент Владимир Зеленский обнародовал соответствующее видео.

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