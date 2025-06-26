РФ модернизировала "Шахеды" - Игнат объяснил, к чему должна готовиться Украина

Россия активно модернизирует ударные дроны типа "Шахед", оснащая их средствами РЭБ и камерами для разведки, предупредил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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РФ запускает по Украине модернизированные "Шахеды" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем сказал Игнат:

Россия активно модернизирует ударные БпЛА типа "Шахед"

Враг оснащает "Шахеды" дополнительными средствами РЭБ и камерами для разведки

Россия продолжает модернизировать свои беспилотники типа "Шахед", поскольку считает их эффективной технологией в войне против Украины. Об этом в эфире Radio NV сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Казалось бы, видимый объект и летит низко. Но при таком применении как есть, он становится проблемой для ПВО. Особенно массовое применение", - сказал Игнат. видео дня

По его словам, россияне иногда оснащают "Шахеды" дополнительными средствами защиты от радиоэлектронной борьбы, пока это не является массовой практикой, но такие случаи уже фиксируются.

Также, отметил Игнат, некоторые дроны имели камеры, что позволяло использовать их в разведывательных целях, предположительно в режиме реального времени с помощью SIM-карт. Он добавил, что любой аппарат, при необходимости, может быть переоборудован, например, вместо боевой части устанавливается другая нагрузка, а объем горючего уменьшается.

"Конечно противник захочет совершенствовать эти технологии. Но такие усовершенствования не дешевые, массово их использовать вряд ли удастся на каждом "Шахеде". Но видим, что враг делает шаги в этом направлении", - добавил Игнат.

Ударный БпЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары "Шахедами" по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может готовить новую масштабную атаку на Украину с применением рекордного количества ударных беспилотников, заявил военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как сообщает эксперт по военной связи Сергей "Флеш" Бескреснов, оккупанты уже активно используют модернизированные версии иранских Shahed, которые получили искусственный интеллект, камеры и радиоуправляемые модули.

Командир разведподразделения Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский подтвердил, что враг существенно нарастил применение "Шахедов" во время атак на украинскую территорию.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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