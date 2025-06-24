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До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

Виталий Кирсанов
24 июня 2025, 00:08
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По данным разведки, в сентябре враг выйдет на мощности производства до 600-700 "Шахедов" в сутки.
В в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине
В в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Враг пытается обходить систему ПВО Украины
  • Большинство "Шахедов" будут попадать в цели

Российская сторона существенно увеличила количество "Шахедов", которыми атакует Украину. Об этом рассказал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский, пишет РБК-Украина.

"Сейчас стало больше у них "Шахедов". Мы понимаем, что враг маневрирует своими средствами БПЛА таким образом, чтобы обходить наши системы противовоздушной обороны, наши системы РЛС. Их разведка, радиоэлектронная разведка также работает, поэтому мы можем видеть "Шахеды", которые летят на высоте, условно, 200 метров, а можем видеть "Шахеды", которые поднимаются на высоту 4,5 км, 4,2 км. И это все в дальнейшем будет только модернизироваться", - рассказал Ярославский.

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Он отметил, что по данным нашей разведки, где-то в сентябре враг выйдет на мощности производства до 600-700 "Шахедов" в сутки.

"То есть, с высотой, которую я вам отметил, с мощностями по производству, мы можем ожидать уже в сентябре каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города 300-400 шахедов. С учетом всех обстоятельств большинство из них будет попадать в цели", - подчеркнул он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Инфографика: Главред

Чем можно сбивать "Шахеды"

Как ранее сообщал Главред, лазерное оружие хоть и считается перспективным, но оно вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию с массированными ударами дронов по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Украинская легкомоторная авиация могла бы стать отличным средством для борьбы с "Шахедами". Легкие ракеты могут уничтожать цель на расстоянии 3-5 км. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. За сутки российские оккупанты могут максимально запустить по Украине до 500 беспилотников. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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