РФ в 5 раз увеличила темпы производства "Шахедов" – СМИ

Россияне увеличили темпы производства "Шахедов" в пять раз по сравнению с летом 2024 года.

https://glavred.info/ukraine/rf-v-5-raz-uvelichila-tempy-proizvodstva-shahedov-smi-10671941.html Ссылка скопирована

РФ в 5 раз увеличила темпы производства "Шахедов" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

РФ производит до 5000 единиц дальнобойных дронов в месяц

В декабре 2024 года россияне могли увеличить темпы производства дронов до 2000 единиц в месяц

Россия увеличила темпы производства дальнобойных дронов до 5000 единиц в месяц. Половина из этих беспилотников является настоящими "Шахедами", а другая половина - имитаторами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в комментарии для Forbes Ukraine.

Отмечается, что в конце мая 2025 года темпы производства "Шахедов" в РФ составили около 2700 дронов в месяц. За это же время в России произвели около 2500 имитаторов ударных беспилотников типа "Гербера".

видео дня

В издании подчеркнули, что это говорит о том, что россияне увеличили темпы производства "Шахедов" в пять раз по сравнению с летом 2024 года. По оценкам Defense Express, в декабре 2024 года россияне могли увеличить темпы производства ударных дронов до 2000 единиц в месяц.

Враг начал применять дроны-имитаторы против Украины вместе с настоящими беспилотниками с осени 2024 года, напомнили в издании. Журналисты добавили, что такие дроны сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд.

С января по май 2025 года Россия запустила по Украине почти 13 000 "Шахедов" и их имитаторов.

Инфографика: Главред

Дроны "Шахед" - что известно:

Противник имеет цель запускать каждую ночь по территории Украины около 500 дронов. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

В течение последних нескольких месяцев страна-агрессор Россия активно работает над модернизацией дронов-камикадзе типа "Шахед". Таким образом враг хочет сделать их более защищенными от средств ПВО Украины. Об этом рассказал военный аналитик Денис Попович.

ВСУ новейшим средством начали уничтожать российские дроны-камикадзе типа "Шахед".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред