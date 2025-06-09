РФ в 5 раз увеличила темпы производства "Шахедов" – СМИ

Кратко:
- РФ производит до 5000 единиц дальнобойных дронов в месяц
- В декабре 2024 года россияне могли увеличить темпы производства дронов до 2000 единиц в месяц
Россия увеличила темпы производства дальнобойных дронов до 5000 единиц в месяц. Половина из этих беспилотников является настоящими "Шахедами", а другая половина - имитаторами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в комментарии для Forbes Ukraine.
Отмечается, что в конце мая 2025 года темпы производства "Шахедов" в РФ составили около 2700 дронов в месяц. За это же время в России произвели около 2500 имитаторов ударных беспилотников типа "Гербера".
В издании подчеркнули, что это говорит о том, что россияне увеличили темпы производства "Шахедов" в пять раз по сравнению с летом 2024 года. По оценкам Defense Express, в декабре 2024 года россияне могли увеличить темпы производства ударных дронов до 2000 единиц в месяц.
Враг начал применять дроны-имитаторы против Украины вместе с настоящими беспилотниками с осени 2024 года, напомнили в издании. Журналисты добавили, что такие дроны сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд.
С января по май 2025 года Россия запустила по Украине почти 13 000 "Шахедов" и их имитаторов.
Дроны "Шахед" - что известно:
Противник имеет цель запускать каждую ночь по территории Украины около 500 дронов. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.
В течение последних нескольких месяцев страна-агрессор Россия активно работает над модернизацией дронов-камикадзе типа "Шахед". Таким образом враг хочет сделать их более защищенными от средств ПВО Украины. Об этом рассказал военный аналитик Денис Попович.
ВСУ новейшим средством начали уничтожать российские дроны-камикадзе типа "Шахед".
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