Тревожный звонок: аналитик предупредил об угрозе российских обстрелов дронами

Что сказал Попович:
- Враг модернизирует дроны, чтобы они проходили через ПВО Украины
- России частично удается бороться с украинскими системами ПВО
В течение последних нескольких месяцев страна-агрессор Россия активно работает над модернизацией дронов-камикадзе типа "Шахед". Таким образом враг хочет сделать их более защищенными от средств ПВО Украины.
Как рассказал в эфире Radio NV военный аналитик Денис Попович, для оккупантов важно, чтобы дрон долетал до цели, несмотря на попытки его перехвата украинскими РЭБами и другими системами.
"Новая антенна позволяет среди ложных сигналов отделять правильный и дальше двигаться по курсу. Это означает, что враг активно борется с нашими системами РЭБ", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что россияне даже пытаются противодействовать спутниковым системам Украины, которые позволяют создавать фейковые координаты, или же подавлять связь с БПЛА.
"Он (враг - Главред) для этого создает соответствующие изделия. Это тревожный звонок, и надо над этим работать", - подытожил Попович.
Атаки российских дронов - последние новости
Напомним, в ночь на 21 мая в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В Киеве работали силы ПВО. В районе города Сумы был слышен взрыв.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки дронами пострадала семья из Бориспольского района: у парня 17 лет, девочки трех лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У 13-летнего сына - резаная рана стопы. У мужчины 30 лет - резаная рана надбровной дуги.
До этого, как сообщал Главред, в ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
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Кто такой Денис Попович?
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
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