Тревожный звонок: аналитик предупредил об угрозе российских обстрелов дронами

Опасность именно в создании оккупантами отдельных элементов дронов.

https://glavred.info/ukraine/trevozhnyy-zvonok-analitik-predupredil-ob-ugroze-rossiyskih-obstrelov-dronami-10666559.html Ссылка скопирована

Россия работает над тем, чтобы дроны обходили украинские системы защиты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Что сказал Попович:

Враг модернизирует дроны, чтобы они проходили через ПВО Украины

России частично удается бороться с украинскими системами ПВО

В течение последних нескольких месяцев страна-агрессор Россия активно работает над модернизацией дронов-камикадзе типа "Шахед". Таким образом враг хочет сделать их более защищенными от средств ПВО Украины.

Как рассказал в эфире Radio NV военный аналитик Денис Попович, для оккупантов важно, чтобы дрон долетал до цели, несмотря на попытки его перехвата украинскими РЭБами и другими системами.

видео дня

"Новая антенна позволяет среди ложных сигналов отделять правильный и дальше двигаться по курсу. Это означает, что враг активно борется с нашими системами РЭБ", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что россияне даже пытаются противодействовать спутниковым системам Украины, которые позволяют создавать фейковые координаты, или же подавлять связь с БПЛА.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Он (враг - Главред) для этого создает соответствующие изделия. Это тревожный звонок, и надо над этим работать", - подытожил Попович.

Атаки российских дронов - последние новости

Напомним, в ночь на 21 мая в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В Киеве работали силы ПВО. В районе города Сумы был слышен взрыв.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки дронами пострадала семья из Бориспольского района: у парня 17 лет, девочки трех лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У 13-летнего сына - резаная рана стопы. У мужчины 30 лет - резаная рана надбровной дуги.

До этого, как сообщал Главред, в ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Больше новостей:

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред