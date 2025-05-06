Украина уничтожает 'Шахеды' новейшим оружием: Зеленский раскрыл детали

Ключевые тезисы Зеленского:
- Украина сбивает российские "Шахеды" с помощью дронов-перехватчиков
- Это одна из самых передовых технологий современной войны
- Украина будет максимально развивать это направление
Украина защищает свое небо от российских "Шахедов" с помощью одной из самых современных военных технологий - дронов-перехватчиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
По его словам, в этот день состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого было затронуто несколько ключевых тем. В частности, речь шла о стабильности финансового обеспечения для украинских военных. Доклад на эту тему сделал министр финансов Сергей Марченко.
"Мы работаем так, чтобы была абсолютная стабильность в денежном обеспечении наших воинов", - отметил Зеленский.
Отдельное внимание на Ставке уделили теме противодействия воздушным угрозам со стороны РФ. Президент подчеркнул, что вопрос сбивания "Шахедов" становится все более актуальным и стратегически важным.
"Важная тема, которая была сегодня на Ставке - защита украинского неба, а именно - сбивание "Шахедов", в частности, с помощью других дронов. Это одна из самых передовых технологий современной войны. И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность - дронами защищать свою страну от дронов", - сказал Зеленский.
Президент поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активизировать работу с международными партнерами, чтобы обеспечить финансирование производства именно таких дронов-перехватчиков. Он подчеркнул, что Украина будет максимально развивать это направление.
"Мы будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу", - добавил он.
Украинское оружие - новости по теме
Как сообщал Главред, Украина активно работает над разработкой собственного баллистического оружия. По словам Зеленского, главная цель - максимально быстро завершить этот процесс.
Также в декабре прошлого года полковник Вадим Сухаревский сообщил, что Украина обладает лазерным оружием "Тризуб", способным сбивать самолеты на высоте более 2 км. Украина стала пятой страной в мире, имеющей такую технологию.
Кроме того, Украина может разработать более мощную систему ПВО, чем Patriot, и с большей дальностью, чем SAMP/T. Сейчас Украина ищет партнеров среди европейских компаний.
Читайте также:
- Война закончится, как заканчиваются долгие диктаторские режимы - Зеленский
- "Мы знаем, на что они готовы": Зеленский сделал заявление о параде в Москве
- Количество штурмов внезапно увеличилось - тревожное заявление Зеленского
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред