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Украина уничтожает "Шахеды" новейшим оружием: Зеленский раскрыл детали

Руслана Заклинская
6 мая 2025, 22:25
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Украина использует одну из самых передовых технологий современной войны для сбивания "Шахедов", рассказал Зеленский.
Украина уничтожает 'Шахеды' новейшим оружием: Зеленский раскрыл детали
Украина использует передовую технологию для защиты от "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина сбивает российские "Шахеды" с помощью дронов-перехватчиков
  • Это одна из самых передовых технологий современной войны
  • Украина будет максимально развивать это направление

Украина защищает свое небо от российских "Шахедов" с помощью одной из самых современных военных технологий - дронов-перехватчиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, в этот день состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого было затронуто несколько ключевых тем. В частности, речь шла о стабильности финансового обеспечения для украинских военных. Доклад на эту тему сделал министр финансов Сергей Марченко.

видео дня

"Мы работаем так, чтобы была абсолютная стабильность в денежном обеспечении наших воинов", - отметил Зеленский.

Отдельное внимание на Ставке уделили теме противодействия воздушным угрозам со стороны РФ. Президент подчеркнул, что вопрос сбивания "Шахедов" становится все более актуальным и стратегически важным.

"Важная тема, которая была сегодня на Ставке - защита украинского неба, а именно - сбивание "Шахедов", в частности, с помощью других дронов. Это одна из самых передовых технологий современной войны. И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность - дронами защищать свою страну от дронов", - сказал Зеленский.

инфографика шахед, шахед, шахеды
БпЛА Shahed / Инфографика: Главред

Президент поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активизировать работу с международными партнерами, чтобы обеспечить финансирование производства именно таких дронов-перехватчиков. Он подчеркнул, что Украина будет максимально развивать это направление.

"Мы будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу", - добавил он.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина активно работает над разработкой собственного баллистического оружия. По словам Зеленского, главная цель - максимально быстро завершить этот процесс.

Также в декабре прошлого года полковник Вадим Сухаревский сообщил, что Украина обладает лазерным оружием "Тризуб", способным сбивать самолеты на высоте более 2 км. Украина стала пятой страной в мире, имеющей такую технологию.

Кроме того, Украина может разработать более мощную систему ПВО, чем Patriot, и с большей дальностью, чем SAMP/T. Сейчас Украина ищет партнеров среди европейских компаний.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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