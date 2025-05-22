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Новая опасность для Украины: РФ сможет запускать по Украине до 500 дронов

Марина Фурман
22 мая 2025, 10:07
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Россияне увеличивают производство ударных дронов и модернизируют их.
атака дронов
Оккупанты модернизируют свои "Шахеды" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Враг увеличивает производство дронов
  • Россияне смогут каждую ночь использовать до 500 ударных дронов

Пока мир призывает диктатора Владимира Путина прекратить огонь, Россия, наоборот, увеличивает производство дронов. Противник имеет амбициозную цель запускать каждую ночь по территории Украины около 500 дронов. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

Кроме того, по словам военного, враг еще и модернизировал ударные беспилотники. В частности, боевая нагрузка увеличилась до 80 кг.

видео дня

"Массовость позволяет позволять эти дроны сотнями. Если мы раньше видели по 50-100 дронов, которые пытались атаковать всю страну за сутки. С такими темпами это может быть и 500 и более дронов в сутки. Ведь производство поставлено на серьезный уровень", - сказал Ярославский.

Командир подразделения разведки ВСУ также сравнил развитие производства БПЛА в Украине и России.

"Очень много типов дронов используется и нами и врагом - мы шагаем где-то на равных. Но Россия поставила все на очень профессиональные военные рельсы. У них финансирование массовое. Если у нас еще много производителей, которые производят по подвалам, то в РФ это делает на крупных предприятиях", - рассказал Ярославский.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Смотрите видео, где Ярославский рассказал, сколько дронов РФ может запускать по Украине ежедневно:

Новая опасность для Украины: РФ сможет запускать по Украине до 500 дронов

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - новости

Как писал Главред, рано утром, 22 мая, российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, в столице во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили российский беспилотник. Обломки упали на территорию школы в Дарницком районе.

Также, в ночь на 22 мая, противник нанес ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждены восемь частных домов. Пострадали два человека.

Кроме того, недавно майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предупреждал, что россияне в ближайшие дни могут нанести ракетный удар по территории Украины.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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