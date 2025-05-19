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Россия готовит новый удар: что известно о ракетной загрузке на авиабазе "Энгельс"

Руслан Иваненко
19 мая 2025, 02:00
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Ветеран объясняет, что Россия готовит месть за поражение своих объектов эффективными ударами ВСУ.
Россия готовит новый удар: что известно о ракетной загрузке на авиабазе 'Энгельс'
Майор запаса сообщает о возможном ракетном ударе по Украине в ближайшие дни / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

Читайте в материале:

  • Какие последствия может иметь новый ракетный удар для Украины
  • Как украинские военные планируют противодействовать усовершенствованным дронам

Майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала Эспрессо сообщил о возможности массированного ракетного удара по территории Украины.

Он ссылается на информацию о загрузке стратегических бомбардировщиков Ту-95 ракетами на российской авиабазе "Энгельс":

видео дня

"Вполне можно ожидать, что в ближайшие дни может быть тот удар, о котором мы много слышали. Ежемесячно россияне делают мощные такие ракетные атаки на нашу страну. Не на приграничные или прифронтовые территории, а вглубь страны. Поэтому можно ожидать, что такое произойдет".

Гетьман также связывает последнюю атаку дронов-камикадзе типа "Shahed", в которой было задействовано 273 беспилотника, с местью за эффективные удары по российским объектам и возможным испытанием усовершенствованных беспилотников.

"Есть информация, что они хотят перейти полностью на самостоятельное изготовление таких беспилотников, на усовершенствование. Поэтому комплекс этих вопросов, плюс желание мести. Ну и вот такая массированная атака. Мы большое количество перехватили, но те, что будут усовершенствованы, если это будет так, как об этом рассказывают россияне, то это определенные сложности. Я думаю, что мы найдем противодействие".

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - новости

Как ранее сообщал Главред, 14 мая РФ ударила баллистикой по Сумах. Российские оккупанты ударили по объекту промышленности в Сумской общине.

Напомним, утром 16 мая в Киеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Утром в пятницу, 16 мая, в Киеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе сил ПВО.

Также сообщалось, что 16 мая РФ атаковала дронами Одесскую область - трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка. Ночью оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

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Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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