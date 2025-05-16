Пока идут переговоры, РФ ударила баллистикой по одной из областей Украины: детали

Российские оккупанты запустили по одной из областей баллистическую ракету "Искандер-М".

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Пока идут переговоры, РФ ударила баллистикой по одной из областей Украины/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

В Днепре и в Днепропетровской области были слышны взрывы

Пока в Стамбуле продолжаются переговоры, РФ ударила баллистикой по Днепропетровщине

По Каменскому району области был удар ракетой "Искандер-М", также были взрывы в Днепре

Пока в Стамбуле продолжаются переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией, российские оккупанты продолжают терроризировать наше государство атаками. Днем в пятницу, 16 мая, прогремели взрывы в Днепре и Днепропетровской области.

Как сообщили мониторинговые Telegram-каналы, взрыв прогремел в пределах Каменского района Днепропетровской области.

видео дня

Отмечается, что была применена одна баллистическая ракета "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается до отбоя тревоги.

Также сообщалось, что в Днепре тоже слышны звуки взрывов.

Мониторинговые группы также сообщают, что над Днепром работает разведывательный дрон, поэтому стоит быть внимательными к ракетным угрозам.

Искандер/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 14 мая РФ ударила баллистикой по Сумах. Российские оккупанты ударили по объекту промышленности в Сумской общине.

Напомним, утром 16 мая в Киеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Утром в пятницу, 16 мая, в Киеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе сил ПВО.

Также сообщалось, что 16 мая РФ атаковала дронами Одесскую область - трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка. Ночью оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

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ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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