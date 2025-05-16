РФ атаковала дронами Одесчину: трое раненых, уничтожен дом директора зоопарка

Ночью оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

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Спасатели рассказали о последствиях атаки РФ на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ ударила дронами по Одесской области

Три человека пострадали

Разрушен дом директора Одесского зоопарка, пропали животные

В ночь на 16 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. В результате вражеской атаки уничтожены дома и авто, три человека пострадали. Также пострадал дом директора зоопарка, некоторые из его животных потерялись.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram, в результате атаки разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с тремя автомобилями. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

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По предварительной информации, пострадали три человека, их госпитализировали.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночью россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. По его словам, один человек после получения медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести. Пострадавшая женщина - в крайне тяжелом состоянии.

"Все ответы службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области", - сообщил Кипер.

Кроме того, российский дрон уничтожил дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой.

"В дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник. В результате дом был уничтожен. К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому у него нет возможности отвечать на звонки", - говорится в сообщении.

Некоторые из домашних любимцев мужчины потерялись во время взрыва.

"Сейчас продолжаются поиски, и каждая ваша помощь может быть решающей. Если у вас есть какие-либо сведения о потерянных животных, пожалуйста, сообщите нам", - добавили в зоопарке.

Пропали животные по время взрыва / facebook.com/odesazoo

Кот Барт / facebook.com/odesazoo

Кот Йоршик / facebook.com/odesazoo

Альбус потерялся во время взрыва / facebook.com/odesazoo

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, утром 16 мая в Киеве были слышны звуки взрывов. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе сил ПВО.

15 мая российская оккупационная армия атаковала Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Взрывы прогремели в пяти областях Украины.

91 дрон не долетел до цели. Кроме того, 62 ударных БпЛА типа Shahed были сбиты.

В ночь с 11 на 12 мая Силы обороны Украины успешно отразили массированную атаку российских беспилотников, сбив 55 ударных дронов типа Shahed и других моделей.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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