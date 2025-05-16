Дожди и похолодание накроют Украину: стала известна погода в выходные

Во многих областях температура воздуха будет прохладной и будут идти дожди.

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Погода в Украине - дожди и похолодание накроют наду государство/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 17-18 мая

Где будут идти дожди

Когда в Украине потеплеет

Погода в Украине в выходные, 17 и 18 мая, будет под действием циклона, поэтому она будет влажной и с периодическими дождями.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу, 17 мая, температура воздуха ожидается очень контрастная.

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"В восточной части ожидается +19...+22 градуса, а на западе, севере и во многих центральных областях лишь +9...+14 градусов. В южной части от +16 в Одесской области до +23 градусов в Херсонской области и в Крыму. Из северных областей вырвется к более теплой погоде Сумщина, здесь завтра до +17 градусов", - сообщила синоптик.

В центре нашего государства ожидается от +12 в Винницкой области до +21 градуса в Днепропетровской области.

18 мая в Украине также будут периодические дожди, только в южной части обойдется без осадков.

"Температура воздуха в воскресенье повысится и составит +15...+19 градусов, на востоке и юге ожидается до +18...+22 градусов. Только в западных областях в воскресенье будет прохладно, +10...+14 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Украине 17 мая/ meteoprog

Погода в Украине 18 мая/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве в субботу будет холодно, ожидается +10...+12 градусов. В столице будет идти дождь.

В воскресенье, 18 мая, дождь прекратится, будут солнечные прояснения и потеплеет до +15 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине потеплеет

Синоптик отметила, что понедельник, 19 мая, как ожидается, в Украине будет сравнительно теплым (кроме западных областей). Во вторник, 20 мая, будут дожди и снова похолодает.

В среду начнется небольшое потепление.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, потепление накроет Украину - стала известна точная дата повышения температуры. Скоро в Украину вернется тепло - синоптик сказала, когда его ожидать.

Также ранее сообщалось, что будут заморозки, град и обильные дожди с грозами - стала известна дата опасной погоды. Температура воздуха в части территории нашего государства будет существенно ниже нормы.

Напомним, сначала придет потепление, после чего снова холод - стало известно, как изменится погода в ближайшее время. Погода во Львове 16 мая будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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