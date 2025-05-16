Дожди и похолодание накроют Украину: стала известна погода в выходные

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 17-18 мая
- Где будут идти дожди
- Когда в Украине потеплеет
Погода в Украине в выходные, 17 и 18 мая, будет под действием циклона, поэтому она будет влажной и с периодическими дождями.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу, 17 мая, температура воздуха ожидается очень контрастная.
"В восточной части ожидается +19...+22 градуса, а на западе, севере и во многих центральных областях лишь +9...+14 градусов. В южной части от +16 в Одесской области до +23 градусов в Херсонской области и в Крыму. Из северных областей вырвется к более теплой погоде Сумщина, здесь завтра до +17 градусов", - сообщила синоптик.
В центре нашего государства ожидается от +12 в Винницкой области до +21 градуса в Днепропетровской области.
18 мая в Украине также будут периодические дожди, только в южной части обойдется без осадков.
"Температура воздуха в воскресенье повысится и составит +15...+19 градусов, на востоке и юге ожидается до +18...+22 градусов. Только в западных областях в воскресенье будет прохладно, +10...+14 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Киеве в выходные
В Киеве в субботу будет холодно, ожидается +10...+12 градусов. В столице будет идти дождь.
В воскресенье, 18 мая, дождь прекратится, будут солнечные прояснения и потеплеет до +15 градусов.
Когда в Украине потеплеет
Синоптик отметила, что понедельник, 19 мая, как ожидается, в Украине будет сравнительно теплым (кроме западных областей). Во вторник, 20 мая, будут дожди и снова похолодает.
В среду начнется небольшое потепление.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, потепление накроет Украину - стала известна точная дата повышения температуры. Скоро в Украину вернется тепло - синоптик сказала, когда его ожидать.
Также ранее сообщалось, что будут заморозки, град и обильные дожди с грозами - стала известна дата опасной погоды. Температура воздуха в части территории нашего государства будет существенно ниже нормы.
Напомним, сначала придет потепление, после чего снова холод - стало известно, как изменится погода в ближайшее время. Погода во Львове 16 мая будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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