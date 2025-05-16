Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

Температура воздуха в части территории нашего государства будет существенно ниже нормы.

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Погода в Украине - будут заморозки, град и обильные дожди с грозами/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 17-18 мая

Где будут дожди, грозы и град

Где будут низкие температуры воздуха

Погода в Украине в выходные, 17 и 18 мая, будет неустойчивой и влажной. Ожидаются колебания температуры воздуха и атмосферного давления.

Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что из-за влияния циклонической деятельности и атмосферных фронтов в ближайшие дни на территории Украины будут наблюдаться обильные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града.

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Температура воздуха в западных областях будет существенно ниже нормы - там даже ожидаются заморозки до -3 градусов. На остальной территории страны температура будет соответствовать сезону с незначительными отклонениями.

Погода в Украине в субботу, 17 мая

В западных областях

В западных областях ночью умеренные дожди пройдут на Буковине, Подолье и на Житомирщине, днем осадки охватят весь регион. Кое-где возможны грозы. Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +8...+13, на Закарпатье до +15 градусов.

В северных областях

В северной части страны ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут умеренные, местами значительные дожди. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6...+11 градусов, днем +12...+18.

В центральных областях

В центральной части Украины ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные, местами значительные осадки, возможны грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +13...+18.

На юге Украины

В южных областях и Крыму в течение суток ожидается неустойчивая погода с дождями разной интенсивности, местами возможна гроза. Ветер южный с переходом днем на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +10...+15, в Крыму местами +19...+24 градуса.

В восточных областях

В восточных областях страны местами ожидаются кратковременные дожди, временами с грозой. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Донбассе местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +17...+22.

Погода в Украине 17 мая/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 18 мая

В западных областях

В западной части страны ночью ожидаются местами небольшие дожди, днем пройдут умеренные дожди, местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +2...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +9...+14, на Буковине и Закарпатье +12...+17 градусов.

В северных областях

В северных областях Украины ночью пройдут умеренные, местами значительные дожди. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, днем возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +13...+18.

В центральных областях

В центральных регионах страны в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, днем местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный/ юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +14...+19.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ночью без существенных осадков, днем местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +18...+23.

В восточных областях

В восточных областях ночью пройдут умеренные дожди, днем местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом днем на западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +14...+19.

Погода в Украине 18 мая/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, потепление накроет Украину - стала известна точная дата повышения температуры. Скоро в Украину вернется тепло - синоптик сказала, когда его ожидать.

Также ранее сообщалось, что на Украину обрушится жесткий шторм - страну накроют ливни и снег. Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Напомним, сначала придет потепление, после чего снова холод - стало известно, как изменится погода в ближайшее время. Погода во Львове 16 мая будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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