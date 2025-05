ВСУ отразили атаки РФ и продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

Главное:

Недавно украинские силы продвинулись в районе Торецка Донецкой области. Согласно геолокационным материалам, опубликованным 15 мая, подразделения ВСУ достигли продвижения к северу от города.

Об этом свидетельствуют официальные украинские источники, на которые ссылается американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что 14 и 15 мая украинские бойцы в районе Торецка отбили несколько атак российских войск, осуществлённых с применением мотоциклов неподалёку от населённых пунктов Заря и Делиевка, а также в самом Торецке. Один из российских военных корреспондентов сообщил, что украинские войска провели контратаку в этом районе.

Представитель украинской бригады, действующей на Торецком направлении, 15 мая заявил, что с июля 2024 года российская армия потеряла здесь около 70 тысяч военнослужащих.

В то же время, российские войска добились определённых успехов на Лиманском направлении. Геолокационные данные от 15 мая указывают на их продвижение в центральной части населённого пункта Торское, расположенного восточнее Лимана.

Также отмечается продвижение российских сил на Новопавловском направлении. Согласно опубликованным 15 мая кадрам, российские войска провели механизированную атаку примерно на уровне взвода, что, вероятно, позволило им продвинуться южнее Новосергиевки, находящейся к северо-востоку от Новопавловки.

Кроме того, зафиксировано недавнее продвижение российских войск в сторону Большой Новоселки. Геолокационные материалы, обнародованные 15 мая, свидетельствуют о том, что силы РФ заняли населённый пункт Свободное Поле, расположенный к западу от Великой Новоселки.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.