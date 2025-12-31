Один из высокопоставленных американских офицеров охарактеризовал атмосферу в Пентагоне как "фактически антиукраинскую политику".

О чем говорится в материале The New York Times:

Оппонентами помощи Украине стали Джей Ди Вэнс и назначенные им чиновники в Пентагоне

Переломный момент наступил 11 марта во время встречи в Джидде

В 2025 году в США продолжалась ожесточенная внутренняя борьба вокруг политики в отношении Украины, которая разворачивалась между Белым домом, Пентагоном и спецслужбами на фоне попыток президента Дональда Трампа достичь мирного соглашения с Россией. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Пока Трамп декларировал стремление к миру, а диктатор РФ Владимир Путин - к военной победе, часть его администрации фактически тормозила или ограничивала военную поддержку Украины. В то же время команда бывшего президента Джо Байдена оставила Киеву значительные финансовые и вооруженные резервы, чтобы страна могла продержаться в условиях неопределенного будущего.

Ключевыми оппонентами дальнейшей помощи Украине стали вице-президент Джей Ди Вэнс и назначенные им чиновники в Пентагоне. Они считали, что США не могут тратить ограниченные военные ресурсы в Украину и должны сосредоточиться на противодействии главной глобальной угрозе - Китаю.

Один из высокопоставленных американских офицеров охарактеризовал атмосферу в Пентагоне как "фактически антиукраинскую политику".

"Холодный ветер пронесся по Пентагону... Снова и снова Пит Хегсет (глава Пентагона – ред.) и его советники подрывали, оттесняли или заставляли замолчать генералов передовой и должностных лиц администрации, которые симпатизировали Украине", - говорится в сообщении.

На этом фоне Трамп предоставил Хегсету широкие полномочия в вопросах военной помощи Киеву. Некоторые решения - в частности о поставках 18 тысяч артиллерийских снарядов - отменялись только после негативной реакции медиа и вмешательства комментаторов Fox News, которые поддерживали Украину.

Переломный момент

Несмотря на жесткую риторику Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского, он избегал реального давления на Россию. Хотя после новых бомбардировок украинских городов Трамп публично размышлял о санкциях против российских банков или энергетики, в течение месяцев таких решений не принимали.

В то же время, по данным расследования, тайно ЦРУ и американские военные с разрешения Трампа усилили украинскую кампанию ударов беспилотниками по российским нефтяным объектам и танкерам, чтобы ослабить военную машину Кремля.

Переломный момент наступил 11 марта во время встречи в Джидде (Саудовская Аравия). Государственный секретарь США Марко Рубио предложил украинской делегации определить минимальные условия для выживания государства. Тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров, получив карту, очертил линию фронта, Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу, отметив их стратегическое значение.

По словам американских чиновников, именно тогда впервые прозвучала готовность Киева пойти на территориальные уступки. Один из чиновников США отметил:

"Впервые Зеленский через своих представителей дал понять, что ради мира готов отказаться от около 20% территории".

После этого, по словам советников Трампа, Украина "оказалась в зоне ответственности" - момент, который в Вашингтоне расценили как начало нового этапа переговоров.

