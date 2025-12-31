В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

О чем говорится в материале The New York Times:
- Оппонентами помощи Украине стали Джей Ди Вэнс и назначенные им чиновники в Пентагоне
- Переломный момент наступил 11 марта во время встречи в Джидде
В 2025 году в США продолжалась ожесточенная внутренняя борьба вокруг политики в отношении Украины, которая разворачивалась между Белым домом, Пентагоном и спецслужбами на фоне попыток президента Дональда Трампа достичь мирного соглашения с Россией. Об этом говорится в расследовании The New York Times.
Пока Трамп декларировал стремление к миру, а диктатор РФ Владимир Путин - к военной победе, часть его администрации фактически тормозила или ограничивала военную поддержку Украины. В то же время команда бывшего президента Джо Байдена оставила Киеву значительные финансовые и вооруженные резервы, чтобы страна могла продержаться в условиях неопределенного будущего.
Ключевыми оппонентами дальнейшей помощи Украине стали вице-президент Джей Ди Вэнс и назначенные им чиновники в Пентагоне. Они считали, что США не могут тратить ограниченные военные ресурсы в Украину и должны сосредоточиться на противодействии главной глобальной угрозе - Китаю.
Один из высокопоставленных американских офицеров охарактеризовал атмосферу в Пентагоне как "фактически антиукраинскую политику".
"Холодный ветер пронесся по Пентагону... Снова и снова Пит Хегсет (глава Пентагона – ред.) и его советники подрывали, оттесняли или заставляли замолчать генералов передовой и должностных лиц администрации, которые симпатизировали Украине", - говорится в сообщении.
На этом фоне Трамп предоставил Хегсету широкие полномочия в вопросах военной помощи Киеву. Некоторые решения - в частности о поставках 18 тысяч артиллерийских снарядов - отменялись только после негативной реакции медиа и вмешательства комментаторов Fox News, которые поддерживали Украину.
Переломный момент
Несмотря на жесткую риторику Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского, он избегал реального давления на Россию. Хотя после новых бомбардировок украинских городов Трамп публично размышлял о санкциях против российских банков или энергетики, в течение месяцев таких решений не принимали.
В то же время, по данным расследования, тайно ЦРУ и американские военные с разрешения Трампа усилили украинскую кампанию ударов беспилотниками по российским нефтяным объектам и танкерам, чтобы ослабить военную машину Кремля.
Переломный момент наступил 11 марта во время встречи в Джидде (Саудовская Аравия). Государственный секретарь США Марко Рубио предложил украинской делегации определить минимальные условия для выживания государства. Тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров, получив карту, очертил линию фронта, Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу, отметив их стратегическое значение.
По словам американских чиновников, именно тогда впервые прозвучала готовность Киева пойти на территориальные уступки. Один из чиновников США отметил:
"Впервые Зеленский через своих представителей дал понять, что ради мира готов отказаться от около 20% территории".
После этого, по словам советников Трампа, Украина "оказалась в зоне ответственности" - момент, который в Вашингтоне расценили как начало нового этапа переговоров.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.
После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.
Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.
В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.
29 декабря Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.
Чем закончились переговоры Трампа и Зеленского: мнение эксперта
Переговоры во Флориде между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не привели к дипломатическому прорыву, считает российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин.
По его словам, неясной остаётся и ситуация с гарантиями безопасности. Вероятно, Вашингтон пытается переложить большую часть ответственности за безопасность Украины на Европу.
"Показательны и слова Трампа о том, что Путин, с которым он созванивался перед переговорами, не хочет простого прекращения огня, а стремится к соглашению, которое завершит войну (...) Путин отказался даже от временного прекращения огня - в том числе для проведения референдума по мирному соглашению, который может инициировать Зеленский", - отметил Невзлин.
"В целом Трамп подвёл итог переговорам фразой: "Если ничего не получится, придётся воевать и умирать". Это логично, особенно с учётом полного нежелания Москвы согласиться ни на мир, ни на перемирие. Вопрос лишь в том, готовы ли США усилить давление на Россию или Вашингтон продолжит ограничиваться констатацией печальных фактов", - добавил он.
