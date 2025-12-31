"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

Кратко:
- Что сообщил продюсер о паре
- Как он прокомментировал решение
Украинский певец, телеведущий и продюсер Геннадий Витер подтвердил слухи о том, что певцы-беглецы Настя Каменских и Потап таки решили продать свой роскошный дом под Киевом.
Главред ранее писал о том и показывал, как выглядит дом певцов. Посмотреть фото можно тут.
Кроме того, продюсер рассказал о том, почему певица ведет соцсети на иностранных языках. Так, в проекте "Наодинці с Гламуром" Витер поделился, что ему позиция певицы "совершенно непонятна".
"Конечно, она для меня близкий человек, я готов ее поддержать, но для нас на самом деле это очень болезненный момент. Когда она в Штатах пела свои песни (на русском — авт.), мы разговаривали с ней об этом. Я ей говорил, это она должна говорить на украинском. Это очень важно. Она - амбасадор нашей страны. Но ведь вы знаете, что она еще лет 7-8 назад хотела покорять Латинскую Америку. Но чтобы там стать своим, нужно быть полностью погруженным в ту атмосферу", – добавил он.
Он также подтвердил информацию о том, что пара собралась продавать свой роскошный особняк под Киевом.
"Да, для меня тоже была непонятная история, когда я узнал, что они распродают свое имущество. Это как нож в сердце. Но это их жизнь… Ты не можешь с человеком нормально общаться, потому что она, наверное, не хочет этого. И это ее право", - отметил продюсер.
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
