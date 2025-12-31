Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Инна Ковенько
31 декабря 2025, 23:47обновлено 1 января, 00:40
303
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и вспомнил вызовы, которые пришлось преодолевать стране в течение года.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 2026 / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2026 годом. Новогоднее обращение президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале.

"Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Устали ли мы? Очень. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает. И он, очевидно, за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы. Народ, который держится 1407 дней полномасштабной войны. Просто осознайте эти цифры! Это больше, чем нацистская оккупация многих наших городов во Вторую мировую. 1407 дней непокоренной Украины", - сказал президент в новогоднем обращении в среду вечером.

Президент подчеркнул, что фактически каждую ночь украинцы находятся в укрытиях, ежедневно ведут борьбу, часто остаются без света и без сна, проводят много дней на позициях.

видео дня

"Но всегда - без паники, без хаоса, без раздора, в единстве, чтобы быть с миром. Хотим ли мы, чтобы война закончилась? Безусловно", - подчеркнул он.

По словам президента, этого до сих пор не произошло из-за РФ, которая может закончить войну, но не хочет этого, и мир может заставить ее к этому.

"Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жестом доброй воли". Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования", - отметил Зеленский.

Он добавил, что это могут подтвердить все, на кого в разное время Москва шла войной: Польша, Турция, Финляндия, Сирия, Грузия, Абхазия, Осетия, Ичкерия - "и этот список можно, можно продолжать бесконечно, потому что почти вся территория России собрана из войн". "Выйдите из Донбасса, и все закончится" - так в переводе с русского звучит обман. В переводе на украинский, на английский, немецкий, французский и, собственно, любой язык мира. Неужели тогда им до сих пор кто-то верит? К сожалению. Потому что до сих пор слишком часто правде избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах. И поэтому на Украину - давление, да. И поэтому мы боремся так", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинцы доказывают "казалось бы, давно очевидные истины", что после оккупации Крыма, захвата части Донецкой и Луганской областей, полномасштабного вторжения РФ, "после Бучи, Мариуполя, Оленевки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово" - это просто приговор общей международной безопасности и каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ.

"Были ли наши аргументы услышаны? Очень надеемся. Согласились ли с нами? Не полностью. Пока что. И именно поэтому мы пока говорим о 90, а не о 100 процентах готовности мирного соглашения", - резюмировал Зеленский.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом / Скриншот

Смотрите полное видео новогоднего поздравления Владимира Зеленского:

Заявления президента Украины - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поздравили украинцев с наступающим Новым годом, отметив, что этот год стал возможным благодаря украинским военным. Кроме того президент подчеркнул, что верит в мир в 2026 году.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление относительно оккупированных территорий Украины. Он отметил, что страна не может просто отказаться от этих территорий, и объяснил возможный компромиссный вариант по Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, заявил, что война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Поздравления Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:47Украина
Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:16Мир
За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Последние новости

23:47

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:37

Какой популярный продукт смертелен для кота - удивит даже опытных хозяевВидео

22:51

Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

22:17

Цена порадует украинцев уже в январе - какая категория продуктов подешевеет на 10-15%

22:16

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
22:13

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значениеВидео

21:33

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:15

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

20:59

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

Реклама
20:02

В Украине после Нового года резко перепишут цены на яйца - сколько будут стоить

19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:32

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

18:14

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударовВидео

Реклама
18:13

"ПОШТОРГ": как работает компания, какие товары предлагает и что нужно знать покупателю новости компании

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

Реклама
13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять