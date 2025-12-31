Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и вспомнил вызовы, которые пришлось преодолевать стране в течение года.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 2026 / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2026 годом. Новогоднее обращение президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале.

"Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Устали ли мы? Очень. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает. И он, очевидно, за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы. Народ, который держится 1407 дней полномасштабной войны. Просто осознайте эти цифры! Это больше, чем нацистская оккупация многих наших городов во Вторую мировую. 1407 дней непокоренной Украины", - сказал президент в новогоднем обращении в среду вечером.

Президент подчеркнул, что фактически каждую ночь украинцы находятся в укрытиях, ежедневно ведут борьбу, часто остаются без света и без сна, проводят много дней на позициях.

"Но всегда - без паники, без хаоса, без раздора, в единстве, чтобы быть с миром. Хотим ли мы, чтобы война закончилась? Безусловно", - подчеркнул он.

По словам президента, этого до сих пор не произошло из-за РФ, которая может закончить войну, но не хочет этого, и мир может заставить ее к этому.

"Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жестом доброй воли". Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования", - отметил Зеленский.

Он добавил, что это могут подтвердить все, на кого в разное время Москва шла войной: Польша, Турция, Финляндия, Сирия, Грузия, Абхазия, Осетия, Ичкерия - "и этот список можно, можно продолжать бесконечно, потому что почти вся территория России собрана из войн". "Выйдите из Донбасса, и все закончится" - так в переводе с русского звучит обман. В переводе на украинский, на английский, немецкий, французский и, собственно, любой язык мира. Неужели тогда им до сих пор кто-то верит? К сожалению. Потому что до сих пор слишком часто правде избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах. И поэтому на Украину - давление, да. И поэтому мы боремся так", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинцы доказывают "казалось бы, давно очевидные истины", что после оккупации Крыма, захвата части Донецкой и Луганской областей, полномасштабного вторжения РФ, "после Бучи, Мариуполя, Оленевки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово" - это просто приговор общей международной безопасности и каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ.

"Были ли наши аргументы услышаны? Очень надеемся. Согласились ли с нами? Не полностью. Пока что. И именно поэтому мы пока говорим о 90, а не о 100 процентах готовности мирного соглашения", - резюмировал Зеленский.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поздравили украинцев с наступающим Новым годом, отметив, что этот год стал возможным благодаря украинским военным. Кроме того президент подчеркнул, что верит в мир в 2026 году.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление относительно оккупированных территорий Украины. Он отметил, что страна не может просто отказаться от этих территорий, и объяснил возможный компромиссный вариант по Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, заявил, что война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти.

