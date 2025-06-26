Вкладчикам украинского банка прекратили возвращать вклады: учреждение было ликвидировано

Была завершена процедура ликвидации в отношении украинского банка.

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Вкладчикам украинского банка прекратили возвращать вклады, учреждение ликвидировано/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Была завершена процедура ликвидации в отношении украинского банка "Фидобанк"

ФГВФЛ прекратил возвращать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 23 июня прекратил возвращать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Также была завершена процедура ликвидации в отношении этого банка.

Об этом сообщили в ФГВФЛ. Там отметили, что Фонд останавливает выплачивать вкладчикам гарантированные суммы возмещения их вкладов в день утверждения ликвидационного баланса банка.

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Также отмечается, что согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 23 июня 2025 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПУАО "Фидобанк" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПУАО "Фидобанк" получено более 1,838 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно законодательству, теперь считаются погашенными требования к банку от кредиторов, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

Напомним, в мае 2016 года Национальный банк Украины отнес "Фидобанк" к категории неплатежеспособных. В НБУ пояснили, что до этого был зафиксирован отток средств со счетов юридических лиц и средств других банков. При этом "вывод активов на связанные с акционером учреждения не проводился".

Ранее Главред рассказывал, что в Украине ликвидируют банк - скоро прекратятся выплаты вкладчикам. Отмечалось, что выплата гарантированных сумм вкладчикам будет происходить в течение 30 дней.

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