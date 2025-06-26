Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений: при чем здесь доверие к банкам

Часть украинцев, участвовавших в опросе, не имеют денежных сбережений вообще, а часть не держит их в банках из-за недоверия к финансовым учреждениям.

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Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений

25% опрошенных не держат деньги в банках из-за недоверия к финансовым учреждениям

Основная причина, почему украинцы не держат свои деньги в банках, заключается в том, что они не имеют сбережений вообще из-за низкого уровня доходов. Такой ответ в ходе опроса дали 68% респондентов.

Результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Согласно данным опроса, 25% респондентов не хранят свои средства в банках, потому что не доверяют финансовым учреждениям.

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Также среди опрошенных 32% держат в банке незначительную часть средств, 29% хранят в банке значительную часть сбережений: 13% держат половину своих средств, еще 16% - их большую часть.

Самыми распространенными финансовыми услугами, которыми украинцы пользуются в банках, являются следующие:

использование банковского счета/карты (82%),

оплата коммунальных платежей через банк (66%),

использование мобильного/интернет-банкинга (59%),

использование терминалов (50%),

денежные переводы через банк (44%),

обмен валют (20%).

Опрос был проведен 25 апреля - 5 мая 2025 года. Участие в нем приняли 2000 респондентов. Ошибка - не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены растут, как на дрожжах - какие базовые продукты подскочили более чем на 20%. Весенние заморозки в мае 2025 года негативно повлияли на стоимость нового урожая овощей и фруктов.

Также ранее сообщалось, что кошелек "вздохнет" с облегчением - в Украине снизятся цены на популярные овощи. Обычно овощи дешевеют в июне, но в этом году сезон сместился на июль.

Напомним, в Украине изменились цены на популярные продукты. Всего за месяц стоимость молочных товаров снизилась на несколько гривен.

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