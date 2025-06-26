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Украинцам дополнительно выплатят по 48 000 гривен: какие документы нужно подать

Мария Николишин
26 июня 2025, 13:55
259
Средства будут выплачиваться по 12 тыс. грн каждые три месяца.
Украинцам дополнительно выплатят по 48 000 гривен: какие документы нужно подать
Денежная помощь украинцам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Киевляне и ВПЛ будут получать дополнительно денежную помощь
  • Она предусмотрена только некоторым категориям граждан
  • Сумма выплат будет составлять 48 тыс. грн в год

В Киеве жители и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) начнут получать дополнительно денежную помощь в размере 48 тыс. грн в год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"Столица будет оказывать помощь в размере 48 тысяч гривен в календарный год на средства гигиены определенным категориям киевлян, в том числе и ВПЛ", - говорится в сообщении.

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В КГГА отметили, что право на выплаты будут иметь только некоторые категории граждан. А именно:

  • семьи с детьми до двух лет с инвалидностью или тяжелыми болезнями;
  • семьи с несовершеннолетними детьми с медицинскими показаниями;
  • многодетные малообеспеченные семьи с младенцами.

В то же время, помощь получат также киевляне, которые защищают страну на фронте, и имеют соответствующие медицинские показания.

В КГГА объяснили, что всего за полный календарный год граждане смогут получить выплату в размере шести минимальных зарплат. Деньги будут выплачивать ежеквартально, то есть по 12 тыс. грн каждые три месяца.

Киевляне, которые хотят получить помощь, должны написать заявление и подать пакет документов в управление социальной и ветеранской политики по зарегистрированному или задекларированному в столице месту жительства.

Выплаты украинцам - что известно

Как сообщал Главред, украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, будут получать повышенную ежемесячную помощь, почти в 1,5 раза больше, чем раньше. Сумма будет составлять 944 гривны в месяц.

Также известно, что граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство ежемесячно выделяет по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Кроме того, в Харьковской области жители, которые относятся к уязвимым категориям населения, могут получить помощь эквивалентную 29 000 гривен для ведения личного хозяйства.

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Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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