Украинцам дополнительно выплатят по 48 000 гривен: какие документы нужно подать

Средства будут выплачиваться по 12 тыс. грн каждые три месяца.

https://glavred.info/economics/ukraincam-dopolnitelno-vyplatyat-po-48-000-griven-kakie-dokumenty-nuzhno-podat-10676543.html Ссылка скопирована

Денежная помощь украинцам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Киевляне и ВПЛ будут получать дополнительно денежную помощь

Она предусмотрена только некоторым категориям граждан

Сумма выплат будет составлять 48 тыс. грн в год

В Киеве жители и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) начнут получать дополнительно денежную помощь в размере 48 тыс. грн в год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"Столица будет оказывать помощь в размере 48 тысяч гривен в календарный год на средства гигиены определенным категориям киевлян, в том числе и ВПЛ", - говорится в сообщении. видео дня

В КГГА отметили, что право на выплаты будут иметь только некоторые категории граждан. А именно:

семьи с детьми до двух лет с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

семьи с несовершеннолетними детьми с медицинскими показаниями;

многодетные малообеспеченные семьи с младенцами.

В то же время, помощь получат также киевляне, которые защищают страну на фронте, и имеют соответствующие медицинские показания.

В КГГА объяснили, что всего за полный календарный год граждане смогут получить выплату в размере шести минимальных зарплат. Деньги будут выплачивать ежеквартально, то есть по 12 тыс. грн каждые три месяца.

Киевляне, которые хотят получить помощь, должны написать заявление и подать пакет документов в управление социальной и ветеранской политики по зарегистрированному или задекларированному в столице месту жительства.

Выплаты украинцам - что известно

Как сообщал Главред, украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, будут получать повышенную ежемесячную помощь, почти в 1,5 раза больше, чем раньше. Сумма будет составлять 944 гривны в месяц.

Также известно, что граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство ежемесячно выделяет по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Кроме того, в Харьковской области жители, которые относятся к уязвимым категориям населения, могут получить помощь эквивалентную 29 000 гривен для ведения личного хозяйства.

Читайте также:

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред