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Услуги без лишней бюрократии: как новый механизм поможет ВПЛ и людям с инвалидностью

Руслан Иваненко
9 июня 2025, 20:48
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Правительство разрешило получать социальные услуги людям с IV группой двигательной активности и ВПЛ пожилого возраста.
Услуги без лишней бюрократии: как новый механизм поможет ВПЛ и людям с инвалидностью
Государство усилило контроль за соблюдением требований при предоставлении соцуслуг / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, rada.gov.ua

Читайте в материале:

  • Кто может получить соцуслуги по новым правилам
  • Как подать заявление без проверки
  • Куда пойдут деньги и кто их распределяет

Кабинет Министров Украины расширил перечень лиц, которые могут получить услуги поддержанного проживания и стационарного ухода. Как сообщает Министерство социальной политики, отныне воспользоваться такими услугами смогут не только люди с инвалидностью с V группой двигательной активности, но и те, кому установлена IV группа. В частности, это касается внутренне перемещенных лиц пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Кроме того, упрощена процедура для поставщиков социальных услуг, желающих присоединиться к экспериментальному проекту. Теперь им не нужно проходить дополнительную проверку Национальной социальной сервисной службой - достаточно подать одно заявление.

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Как отмечают в ведомстве, внесены изменения в правительственное постановление:

  • определяют механизм участия в проекте без обязательного оценивания со стороны Нацсоцслужбы;
  • нормируют порядок перечисления бюджетных средств в случае смерти получателя услуг;
  • регламентируют сроки и алгоритм государственного контроля и мониторинга качества предоставления социальных услуг в рамках проекта.

В Минсоцполитики напоминают, что в 2024 году был внедрен подход "деньги ходят за человеком", который позволяет получателям самостоятельно выбирать поставщика услуг и платить за них со специального счета.

"Такой механизм дает возможность человеку, который нуждается в посторонней помощи и поддержке, но из-за боевых действий вынужден оставить собственное жилье, интегрироваться в новую общину, строить социальные и экономические связи, а главное - самостоятельно принимать решения относительно своей жизни", - отметили в Министерстве социальной политики.

Сейчас, по данным министерства, 141 человек уже получает социальные услуги по новой модели. К участию в проекте включены 19 организаций, еще 45 подали заявления на присоединение.

Выплата в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине могут ограничить размер ежемесячных пенсий из-за судебных взысканий - в пределах 20-50%. Соответствующую инициативу обнародовала Федерация профсоюзов Украины. Вычеты будут применяться в случае переплат из-за нарушений или незаконных действий пенсионера, а также в случае выплаты алиментов, возмещения вреда или возврата излишне полученных сумм.

Также сообщалось, что в Кабмине намерены увеличить размер минимальной зарплаты в Украине в 2026 году на 688 гривен. Однако профсоюзы это не устраивает - они предложили увеличить минималку до суммы более 12 000 грн.

Кроме этого, работающие пенсионеры, которые до 1 марта приобрели не менее двух лет стажа, получат доплаты сразу за три месяца - апрель, май и июнь. Надбавка составит в среднем от 300 до 500 грн в месяц и будет зависеть от стажа, зарплаты и коэффициента.

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Что известно о Кабинете Министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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