Пенсионеры получат доплаты сразу за три месяца: кто в списке

Перерасчет провели еще в апреле, однако из-за технических нюансов выплаты задержались. Поэтому в июне пенсионеры в Украине получат доплаты сразу за 3 месяца.

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Пенсионеры получат доплаты сразу за три месяца/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

Часть украинских пенсионеров получат доплаты к пенсии сразу за три месяца

Речь идет о работающих пенсионерах, которые по состоянию на 1 марта получили еще 24 мес. стажа после последнего перерасчета

Часть украинских пенсионеров получат доплаты сразу за три месяца. Это касается работающих пенсионеров, которые до 1 марта получили не менее двух лет страхового стажа.

Размер надбавки будет зависеть от стажа и уровня заработной платы. Такая надбавка может быть на уровне в среднем от 300 до более 500 грн в месяц. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Отмечается, что перерасчет провели еще в апреле, но выплаты будут поступать только сейчас, вместе с июньской пенсией. Причина такой задержки в том, что возникли определенные технические нюансы, в частности, была необходимость обновления данных в государственных реестрах.

Доплаты за апрель, май в июнь вместе с июньской пенсией получат работающие пенсионеры, которые по состоянию на 1 марта получили не менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета или назначения пенсии.

В 2025 году таких пенсионеров 629 тысяч человек из 2,8 миллиона пенсионеров, которые продолжают работать.

Выплатный период длится с 4 до 25 числа каждого месяца. Если пенсия назначена на выходной, то ее пересчитают досрочно. Размер надбавки зависит от трех факторов:

имеющегося стажа более двух лет;

уровня заработной платы;

индивидуального коэффициента.

Если пенсионер имеет стаж 30 лет и пенсию в размере 5 тыс. грн, то размер его надбавки может составлять 333 грн, а если он имеет пенсию 6 тыс. грн, то размер надбавки может составлять 400 грн.

Также, кроме перерасчета работающим пенсионерам, с 1 апреля в нашем государстве также индексировали пенсии по возрасту. Речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет, которые имеют достаточный стаж. Также повышение получили украинцы 70+, 75+, 80+ - в зависимости от условий и размера пенсии.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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