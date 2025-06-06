Сезон только начался, а цены уже шокируют: сколько стоит малина в Украине

Минфин сообщил, что из-за сложного производства цена малины держится на высоком уровне.

https://glavred.info/economics/sezon-tolko-nachalsya-a-ceny-uzhe-shokiruyut-skolko-stoit-malina-v-ukraine-10671164.html Ссылка скопирована

Ритейлеры объясняют высокую цену малины сложностью сбора, логистики и обработки продукции / Коллаж: Главред, фото: Главред

Читайте в материале:

Почему цена малины шокирует украинцев

В каком супермаркете самая дорогая ягода

Что говорят об этом эксперты и чиновники

С началом лета украинцы все чаще обращают внимание на сезонные ягоды и фрукты. Цены на них остаются высокими, и хотя клубника и черешня постепенно дешевеют, стоимость малины может шокировать даже опытных покупателей.

видео дня

Согласно данным Минфина, малина сейчас стоит значительно дороже клубники. Причины - сложность сбора и обработки, а также логистические трудности. Кроме того, "технологии производства на широкий рынок требуют немаленьких инвестиций", - отмечают специалисты.

По состоянию на 6 мая цены на малину в украинских супермаркетах следующие:

Новус - 199 грн за 100 г (без скидки - 359 грн) или 219 грн за 300 г;

Сильпо - 399,90 грн за 100 г;

Метро - 415,90 грн за 125 г;

Fruit Time - 423,75 грн за 150 г.

При таких ценах малина становится настоящим деликатесом на полках магазинов.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине могут подорожать два базовых белковых продукта - эксперт назвал причину. Ранее достаточно доступные белковые продукты могут стать роскошью для украинцев.

Также ранее сообщалось, что цены упали уже на 38% - в Украине резко дешевеет популярный продукт. Есть несколько причин снижения цен на этот овощ.

Кроме этого, заморозки в апреле уничтожили также и текущий урожай абрикосов. Как результат, и этот продукт будет дорогим и дефицитным.

Читайте также:

Что известно о Министерстве финансов Украины? Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред