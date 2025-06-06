Сезон только начался, а цены уже шокируют: сколько стоит малина в Украине

Читайте в материале:
- Почему цена малины шокирует украинцев
- В каком супермаркете самая дорогая ягода
- Что говорят об этом эксперты и чиновники
С началом лета украинцы все чаще обращают внимание на сезонные ягоды и фрукты. Цены на них остаются высокими, и хотя клубника и черешня постепенно дешевеют, стоимость малины может шокировать даже опытных покупателей.
Согласно данным Минфина, малина сейчас стоит значительно дороже клубники. Причины - сложность сбора и обработки, а также логистические трудности. Кроме того, "технологии производства на широкий рынок требуют немаленьких инвестиций", - отмечают специалисты.
По состоянию на 6 мая цены на малину в украинских супермаркетах следующие:
- Новус - 199 грн за 100 г (без скидки - 359 грн) или 219 грн за 300 г;
- Сильпо - 399,90 грн за 100 г;
- Метро - 415,90 грн за 125 г;
- Fruit Time - 423,75 грн за 150 г.
При таких ценах малина становится настоящим деликатесом на полках магазинов.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине могут подорожать два базовых белковых продукта - эксперт назвал причину. Ранее достаточно доступные белковые продукты могут стать роскошью для украинцев.
Также ранее сообщалось, что цены упали уже на 38% - в Украине резко дешевеет популярный продукт. Есть несколько причин снижения цен на этот овощ.
Кроме этого, заморозки в апреле уничтожили также и текущий урожай абрикосов. Как результат, и этот продукт будет дорогим и дефицитным.
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Что известно о Министерстве финансов Украины?
Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.
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