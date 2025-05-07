В Украине ликвидируют банк: скоро прекратятся выплаты вкладчикам

Выплаты гарантированных сумм вкладчикам будет происходить в течение 30 дней.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-likvidiruyut-bank-skoro-prekratyatsya-vyplaty-vkladchikam-10662611.html Ссылка скопирована

Ликвидация Фидобанка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

Вкладчики одного из банков через месяц не смогут получить выплаты

Завершается процедура ликвидации банка "Фидобанк"

Уже совсем скоро прекратятся выплаты гарантированных сумм вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Это произойдет уже через 30 дней. Фонд гарантирования вкладов составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. Об этом сообщает ФГВФЛ.

Вкладчики банка, которые еще не получили возмещение, еще могут обратиться к агентам Фонда за гарантированной суммой.

видео дня

"С момента обнародования этого объявления (6 мая, - ред.) процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения продлится не более тридцати дней", - говорится в сообщении.

После этого будет утвержден ликвидационный баланс "Фидобанка", а выплаты вкладчикам прекратятся. Наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство только в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если не успеть в течение этого периода, деньги получить не удастся.

Следует отметить, что решение об отзыве лицензии и ликвидации "Фидобанка" было принято в 2016 году. Его отнесли к категории неплатежеспособных.

Другие экономические новости - что известно

Как сообщал Главред, украинцы могут перейти на больший вид пенсии. Речь идет о возможности оформления пенсии умершего мужа или жены, если это финансово выгоднее. После перехода на пенсию по потере кормильца, размер ежемесячной выплаты составляет половину пенсии, которую получал (или должен был бы получать) умерший.

Также стало известно, какая страна ЕС выделила денежную помощь для выплаты украинцам до 100 долларов. Жители пяти украинских областей, находящихся вблизи зоны боевых действий, могут получить финансовую поддержку от правительства Эстонии. Программа продлится три месяца и предусматривает выплаты для уязвимых категорий населения из Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

Кроме того, отмечалось, что пенсионеры из 9 областей получат значительную доплату. Для получения помощи не нужно подавать отдельное заявление, выплаты осуществляются автоматически на банковский счет или через Укрпочту.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред