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Доллар стремительно падает, евро взлетел до нового рекорда: курс валют на 27 июня

Руслана Заклинская
26 июня 2025, 16:20
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Евро достиг нового исторического максимума.
Доллар стремительно падает, евро взлетел до нового рекорда: курс валют на 27 июня
Евро установил новый исторический максимум / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Как изменится курс доллара 27 июня
  • Какой курс евро установил НБУ на пятницу
  • Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил курс доллара на пятницу, 27 июня. Зато курс евро обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США снизился на 7,68 копейки. На пятницу, 27 июня, он составляет 41,5852 грн/доллар.

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Курс евро, наоборот, снова обновил исторический максимум, поднявшись на 31,42 копейки. Новый рекорд составляет 48,6380 грн/евро, что превышает предыдущий максимум, зафиксированный 25 июня (48,5084 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 4 копейки. Торги открылись в диапазоне 41,58-41,61 грн/доллар (покупка/продажа), что также подтверждает тенденцию к ослаблению доллара.

В то же время наличный рынок зафиксировал падение доллара еще ощутимее - на 10 копеек, до уровня 41,80 грн/доллар. Курс евро, зато подорожал на 30 копеек, до 49,05 грн/евро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 26 июня Нацбанк снизил официальные курсы доллара и евро. Доллар подешевел на 13 копеек - до 41,662 грн, евро упал на 18 копеек - до 48,3238 грн после исторического максимума.

Также экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что в июле курс гривни будет оставаться относительно стабильным. По его словам, на межбанковском валютном рынке доллар будет торговаться в пределах 41,3-42,5 грн, а евро - 47,0-49,0 грн.

Кроме этого, в начале июля курс доллара и евро в Украине может колебаться из-за войны на Ближнем Востоке, роста цен на энергоносители и экономических проблем США и ЕС. Эксперт "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курсы будут находиться в пределах 41,6-42 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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