Доллар и евро на пороге скачка: как изменится курс валют уже с понедельника

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в начале июля
- Как будет меняться стоимость доллара и евро
Война на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и газ, нерешенные экономические проблемы США и ЕС станут главными курсовыми триггерами в начале июля. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По его словам, стоимость доллара и евро может попасть в штормовую "болтанку", однако это будет временным явлением.
"Для украинского рынка важны соотношения стоимости евро к доллару на мировых торгах. То есть именно мировая стоимость евро будет определять курс этой валюты в Украине. По всем признакам, на следующей неделе 1 евро будет равен 1,12-1,15 доллара, что будет соответствовать трендам второй половины июня", - подчеркнул он.
В то же время, добавляет эксперт, курс доллара в Украине будет формироваться не без помощи и участия Нацбанка. Так, действующий режим "управляемой гибкости" позволяет предотвращать любые кризисные явления, а текущие валютные изменения будут незначительными.
Банкир также рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке с 30 июня по 6 июля:
- коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро (на межбанке и наличном рынке);
- ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Лесовой подчеркнул, что стоимость евро может меняться более динамично, чем доллара, и будет зависеть от мировых торгов.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и евро по отношению к гривне на четверг, 26 июня. Европейская валюта подешевела после максимума.
Кандидат экономических наук, независимый экономист Александр Хмелевский заявил, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс на уровне 45 гривен за доллар, что, вероятно, является попыткой Нацбанка удержать инфляцию. Но фактический среднегодовой курс в итоге может оказаться ниже прогнозируемого.
Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов сказал, что к концу 2025 года официальный курс доллара может вырасти до 43-44 гривен, то есть с июля по декабрь ожидается рост на примерно 2,5-5%.
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Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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