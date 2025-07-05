Рабочая неделя - четыре дня: в Раде ответили, будут ли украинцы меньше работать

Вы узнаете:
- Могут ли в Украине ввести 4-дневную рабочую неделю
- Как это будет работать
В Украине могут ввести 4-дневную рабочую неделю. Такой формат возможен только по договоренности между работником и работодателем. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE.
Гетманцев предположил, что на период войны 4-дневная рабочая неделя не может быть обязательной. Впрочем, при согласовании условий между бизнесом и работниками такой режим работы могут ввести и во время военного положения.
"В качестве эксперимента я бы такое поддержал. Я не знаю точно, наверное, на период войны это нельзя делать обязательным. Все же работодатель должен вместе с трудовым коллективом этот вопрос решать. В то же время сделать это опционально и дать такую возможность, чтобы работодатель и работники смогли договориться о таком режиме работы, я на такое бы пошел", - отметил Гетманцев.
Он объяснил, что 4-дневная рабочая неделя может работать так: количество часов не меняется - просто все 40 часов переносятся на четыре дня. Другой возможностью Гетманцев назвал договоренность между работником и работодателем на других условиях.
"Я думаю, что мы могли бы это воспринять и в военное время, если будет на это воля бизнеса и людей", - добавил Гетманцев.
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О персоне: Даниил Гетманцев
Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.
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