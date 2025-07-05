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Рабочая неделя - четыре дня: в Раде ответили, будут ли украинцы меньше работать

Марина Фурман
5 июля 2025, 16:16
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Гетманцев объяснил, как может работать 4-дневная рабочая неделя.
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В Украине могут ввести 4-дневную рабочую неделю / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Могут ли в Украине ввести 4-дневную рабочую неделю
  • Как это будет работать

В Украине могут ввести 4-дневную рабочую неделю. Такой формат возможен только по договоренности между работником и работодателем. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE.

Гетманцев предположил, что на период войны 4-дневная рабочая неделя не может быть обязательной. Впрочем, при согласовании условий между бизнесом и работниками такой режим работы могут ввести и во время военного положения.

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"В качестве эксперимента я бы такое поддержал. Я не знаю точно, наверное, на период войны это нельзя делать обязательным. Все же работодатель должен вместе с трудовым коллективом этот вопрос решать. В то же время сделать это опционально и дать такую возможность, чтобы работодатель и работники смогли договориться о таком режиме работы, я на такое бы пошел", - отметил Гетманцев.

Он объяснил, что 4-дневная рабочая неделя может работать так: количество часов не меняется - просто все 40 часов переносятся на четыре дня. Другой возможностью Гетманцев назвал договоренность между работником и работодателем на других условиях.

"Я думаю, что мы могли бы это воспринять и в военное время, если будет на это воля бизнеса и людей", - добавил Гетманцев.

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Напомним, Главред со ссылкой на декларации писал, что к 2028 году зарплаты украинских учителей должны вырасти до 20 тысяч гривен. Но повышаться они будут поэтапно.

Тем временем цены на картофель, который любят многие украинцы, приятно удивляют покупателей в магазинах, ведь за последний месяц они снизились на все виды этого овоща. Если в июне средняя цена на картофель была 36,39 гривны за килограмм, то по состоянию на 5 июля, украинцы могут купить популярный овощ по 30,90 гривен.

А вот цены на рыбу "летят" в космос. Так, за один килограмм свежемороженой скумбрии сегодня, 5 июля, в среднем придется отдать 214,05 гривен, хотя такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 202,84 гривны.

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О персоне: Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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