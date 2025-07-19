В России сделали циничное заявление после ракетного обстрела Украины - детали

Вкратце:
- В РФ оправдали удар по Украине
- Москва якобы атаковала ВПК
Во вражеском Минобороны цинично прокомментировали ночные удары по Украине. В ведомстве РФ написали, что Москва якобы нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале.
В ночь на 19 июля страна-агрессор Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел территории Украины. Пострадала гражданская застройка в 10 регионах, также известно о погибшем и пострадавших.
Тем временем в Минобороны РФ традиционно оправдали удары.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающих составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Россияне утверждают, что "все определенные объекты поражены".
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.
Также РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве. Позже глава ОВА сообщил, что в Одессе один человек погиб и по меньшей мере три пострадали в результате ночного удара оккупантов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты в ночь на субботу, 19 июля, запустили по Украине более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов. В результате атаки пострадали 10 областей.
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Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
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