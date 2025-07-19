"Самая массированная атака": РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия

Кратко:
- РФ массированно ударила ракетами и дронами по Павлограду на Днепропетровщине
- Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажка
- В городе в результате атаки вспыхнули пожары
Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 июля, ударили ракетами и дронами по городу Павлоград в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что это были адские ночь и утро для Павлограда.
"Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские оккупанты целились ракетами и беспилотниками. Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания. Информация уточняется", - отметил Лысак.
Также он рассказал, что вчера вечером враг тоже направил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине изуродованы 2 частных дома.
"По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Поврежден микроавтобус. По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую громаду, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина", - отметил глава ОВА.
Оккупанты также ударили по Шостке в Сумской области. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.
"Ночью Шосткинская община снова подверглась массированному удару со стороны РФ. Почти в течение четырех часов россияне атаковали Шостку ударными БпЛА. В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы - продолжается обследование территории и ликвидация последствий ударов", - рассказал глава ОВА.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.
Также сообщалось, что РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве - на месте прилетов сильный пожар. В Одессе есть прилеты - над городом поднимается столб дыма.
Напомним, в ночь на субботу, 19 июля, РФ ударила по Одессе, там вспыхнула 9-этажка. Один человек погиб, еще по меньшей мере трое ранены.
Читайте также:
- Закончится ли война в 2025 году: Мадьяр озвучил неутешительный прогноз
- РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве: на месте прилетов сильный пожар
- РФ под массированной атакой дронов: взрывы гремят в Подмосковье
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред