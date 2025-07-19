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"Самая массированная атака": РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия

Алёна Воронина
19 июля 2025, 09:15обновлено 19 июля, 10:16
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Ночь и утро для Павлограда были адскими, отметили в ОВА. В городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажка. Возникли возгорания.
Удар по Павлограду 19 июля 2025 года
РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, depositphotos.com/ua, минобороны России

Кратко:

  • РФ массированно ударила ракетами и дронами по Павлограду на Днепропетровщине
  • Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажка
  • В городе в результате атаки вспыхнули пожары

Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 июля, ударили ракетами и дронами по городу Павлоград в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что это были адские ночь и утро для Павлограда.

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"Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские оккупанты целились ракетами и беспилотниками. Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания. Информация уточняется", - отметил Лысак.

Также он рассказал, что вчера вечером враг тоже направил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине изуродованы 2 частных дома.

"По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Поврежден микроавтобус. По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую громаду, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина", - отметил глава ОВА.

Оккупанты также ударили по Шостке в Сумской области. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

"Ночью Шосткинская община снова подверглась массированному удару со стороны РФ. Почти в течение четырех часов россияне атаковали Шостку ударными БпЛА. В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы - продолжается обследование территории и ликвидация последствий ударов", - рассказал глава ОВА.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

Также сообщалось, что РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве - на месте прилетов сильный пожар. В Одессе есть прилеты - над городом поднимается столб дыма.

Напомним, в ночь на субботу, 19 июля, РФ ударила по Одессе, там вспыхнула 9-этажка. Один человек погиб, еще по меньшей мере трое ранены.

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