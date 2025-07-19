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РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве: на месте прилетов сильный пожар

Сергей Кущ
19 июля 2025, 00:43обновлено 19 июля, 01:19
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В Одессе есть прилеты - над городом подымается столб дыма.
РФ ударила дронами по 2-х городам
РФ ударила дронами по 2-х городам / Коллаж Главред, фото: соцсети

Российские оккупанты нанесли удары дронами по Одессе, а в Полтаве работает ПВО.

По информации местных ТГ каналов, в Одессе есть прилеты - над городом подымается столб дыма.

Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками, сообщили в ОВА.

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"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов. Все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Полтава также была под ударом российских оккупантов:

"Около 20:00 враг атаковал Полтавскую общину. Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории. К счастью обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!", - сказано в сообщении ОВА.

Как писал Главред, в ночь на среду, 2 июля, российская армия атаковала Украину дронами Шахед. Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. Под вражескими ударами оказались Новобаварский район Харькова и Купянский район области.

В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

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