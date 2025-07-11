В Одессе прогремели взрывы: СМИ узнали о "прилете" дронов РФ по зданию ТЦК

О работе Сил противовоздушной обороны предупреждали ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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РФ атакует ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Серия взрывов прогремела в Одессе

В Сети опубликованы кадры атаки Одессы дронами

Серия взрывов прогремела в Одессе в пятницу утром, 11 июля, в ходе массированной атаки российских ударных беспилотников.

Об атаке дронов в своем Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", - написал он.

О работе Сил противовоздушной обороны предупреждали ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

/ Инфографика: Главред

"В акватории Черного моря вблизи Одессы группа ударных БПЛА. Находитесь в укрытиях! Работает ПВО", - говорилось в сообщении.

Подробности удара РФ по Одессе

По данным источников РБК-Украина, РФ нанесла удар дронами по зданию одесского Территориального центра комплектации и социальной защиты.

Добавим, что в Сети опубликованы кадры атаки Одессы российскими ударными беспилотниками.

Смотрите видео - Одесса под ударом БпЛА:

/ Скриншот

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.

Напомним, что ранее российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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