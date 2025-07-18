В Киеве слышны взрывы: на столицу летят 'табуны' Шахедов

РФ запустила со многих аэродромов большое количество ударных беспилотников типа "Шахед". Они уже долетели до Киева и атакуют столицу. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Города - Киев, Кривой Рог, Запорожье, Сумы, Кременчуг. В вашем направлении вражеские БпЛА, находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что "Шахеды" приближаются к Киеву.
"В столице тревога, на город направляются вражеские дроны. Оставайтесь в безопасных местах, может быть громко!" - написал он.
Впоследствии в Киеве прогремели первые взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что ударные дроны уже залетели в город.
"В Киеве работают силы ПВО! Не оставляйте укрытий!" - подчеркнул Кличко.
Последствия атаки на Киев
Тимур Ткаченко отметил, что в Дарницком районе Киева часть беспилотника упала на крышу жилого дома.
"Предварительно без пожара и пострадавших. Пожалуйста, не игнорируйте тревогу, оставайтесь в укрытиях!" - написал Ткаченко.
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