В Киеве слышны взрывы: на столицу летят 'табуны' Шахедов

В столице и вблизи города работают украинские силы ПВО.

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Киев под атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, ua.depositphotos.com

РФ запустила со многих аэродромов большое количество ударных беспилотников типа "Шахед". Они уже долетели до Киева и атакуют столицу. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Города - Киев, Кривой Рог, Запорожье, Сумы, Кременчуг. В вашем направлении вражеские БпЛА, находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что "Шахеды" приближаются к Киеву.

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"В столице тревога, на город направляются вражеские дроны. Оставайтесь в безопасных местах, может быть громко!" - написал он.

Впоследствии в Киеве прогремели первые взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что ударные дроны уже залетели в город.

"В Киеве работают силы ПВО! Не оставляйте укрытий!" - подчеркнул Кличко.

Последствия атаки на Киев

Тимур Ткаченко отметил, что в Дарницком районе Киева часть беспилотника упала на крышу жилого дома.

"Предварительно без пожара и пострадавших. Пожалуйста, не игнорируйте тревогу, оставайтесь в укрытиях!" - написал Ткаченко.

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