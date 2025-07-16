РФ нанесла удар по Виннице: повреждена инфраструктура, ранены мирные жители

Кратко:
- РФ атаковала Винницу и область
- Есть "прилеты" в гражданскую инфраструктуру и жилые дома
- Пострадали как минимум четыре человека
В ночь на 16 июля Россия осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, четыре человека пострадали.
В течение ночи Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города. Около трех часов ночи в городе прогремела серия взрывов.
"В результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры в городе Винница. В настоящее время спасатели работают над локализацией пожара", - рассказала заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная
На данный момент есть информация о 4 пострадавших. Они находятся в больнице, им предоставляется необходимая медицинская помощь.
Также есть "прилеты" в жилые дома по области.
"Пока информация по пострадавшим там не подтверждается. Обращаюсь к жителям города Винница и Винницкой области сохранять информационную тишину. Не давайте информацию противнику о результатах их атаки", - добавила Заболотная.
Смотрите видео - Заболотная рассказала о ситуации в Виннице после российского обстрела:
Обновлено. По состоянию на 6:40 в Виннице уже семь пострадавших, пятеро из них – с ожогами. У двух человек состояние тяжелое, у троих - средней степени.
"Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом – спасатели еще над этим работают", - сообщила Заболотная.
Также в области повреждены четыре жилых дома. Один из домов получил существенные повреждения.
Всего Винницкую область сегодня атаковали 28 БПЛА, ориентировочно 18 целей уничтожены.
Смотрите видео - Последствия атаки на Винницкую область:
Воздушные удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 16 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. По словам городского головы Игоря Терехова, во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов.
Также под вражеским ракетным ударом оказался Кривой Рог. В результате атаки возник пожар, предварительно есть пострадавшие.
Напомним, в ночь на 12 июля РФ массированно атаковала Украину, есть разрушения домов, пожары и погибшие.
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