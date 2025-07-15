Баллистика и "шахеды" атаковали Украину - взрывы в Харькове, тревога по стране

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ПВО, ракета, шахед / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

В ночь на 15 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. По словам городского головы Игоря Терехова, во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Он сообщил, что российские войска атаковали Харьков боевыми беспилотниками, и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что обстрелы продолжались около 20 минут. Всего в городе зафиксировано не менее 17 взрывов, большинство из них - в Киевском районе.

Под удар попало гражданское предприятие, в результате чего возник пожар. По предварительной информации, россияне применили ударные дроны типа "Герань-2". По состоянию на утро сообщений о пострадавших не поступало. На месте работают профильные службы.

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В результате массированного удара по Киевскому району Харькова ранены два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, медики уже оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Кроме того, ночью под обстрел попал и Кривой Рог. По словам главы оборонного совета города Александра Вилкула, враг нанес ракетный удар. Жителей призывают воздержаться от публикации фото и видео с мест попаданий, ведь зафиксированы новые дроны, направляющиеся в сторону города.

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