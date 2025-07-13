Войска РФ усилили атаки на важном направлении: ВСУ предупредили о планах врага

В "планах" у россиян – острова на Днепре.

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Россияне пытаются высаживаться на островах на Днепре / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, DeepState

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Россияне усилили количество штурмов на Херсонщине

Враг пытается продвинуться на острова и захватить их

Войска РФ усилили обстрелы правого берега Днепра

Войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что по сравнению с прошлыми неделями, вражеские силы пытаются наступать в 2-3 раза чаще.

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"Враг активизировался по всей островной зоне, начиная с юга, где он ежедневно проводит один-два небольших штурма, и заканчивая, например, автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами, где также ежедневно происходит три-четыре неудачных попытки захватить наши позиции", - объяснил Волошин.

Россияне пытаются выйти на плацдармы

По его словам, оккупанты активизировались для того, чтобы попытаться выйти на некоторые плацдармы и взять их под контроль. Сначала враг направляет на острова беспилотники, чтобы сбросить продукты, боеприпасы и вооружение, а потом пытается там высадиться.

"После этого группа пытается туда высадиться и закрепиться. Конечно, это делать непросто, ведь на этих островах даже окопаться некогда – копнешь и уже подступает вода. Построить какое-то укрытие там тоже невозможно. Но противник пытается все это делать", - отметил Волошин.

Кроме того, он также сказал, что россияне на 10-15% увеличили количество ударов по правому берегу Днепра. В основном, беспилотниками. Враг направляет БПЛА на местных жителей и гражданскую инфраструктуру чаще, чем по военным целям.

"Они пытаются сделать вдоль берега "мертвую зону". То есть разрушить все укрепления, укрытия, чтобы нам негде было держаться", - уточнил спикер Сил обороны.

Владислав Волошин подчеркнул, что пока рано говорить о масштабных штурмах россиян или форсировании Днепра. Враг к этому готовится, но подготовка пока очень отдаленная.

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Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны пришли к выводу, согласно которому хотелки Путина не ограничатся Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Враг намерен строить так называемые буферные зоны и за пределами того, что захватили оккупанты.

На левобережье Херсонщины фиксировались случаи саботажа оккупантами приказов своего командования. Цель – избежать бессмысленных штурмов, которые обречены на провал, сообщали партизаны Атеш.

Враг сосредотачивает силы в Херсонской области для проведения штурмов, говорил Владислав Волошин. Он напомнил, что большая часть островов на Днепре под контролем Сил обороны, которые отражают атаки противника.

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О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

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