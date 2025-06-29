РФ нацелилась на захват нового плацдарма: в ВСУ назвали направление штурма

На юге РФ сосредотачивает определенное количество сил и средств для проведения штурмовых действий.

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Украинские военные отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: СВ ВСУ, 1 ОБат МП

Важное из заявлений Волошина:

ВСУ контролируют большую часть островной зоны в пойме Днепра

РФ на юге сосредотачивает определенное количество сил и средств

Украинские военнослужащие контролируют большую часть островной зоны в пойме Днепра в Херсонской области и успешно отражают попытки российских оккупантов высадиться на них, сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Островная зона в подавляющем большинстве, в очень подавляющем большинстве, проще говоря, находится под контролем Сил обороны Украины. Противник несколько дней подряд пытался высадиться в южной зон.. Он пытался только высадиться, я уже не говорю о том, что, может, и имел целью какой-то захват какого-то плацдарма. Однако все эти попытки его были безуспешными", - сказал он в эфире национального телемарафона.

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Украинский военный отметил, что в районе Антоновского моста, в нескольких километрах от островной зоны, российские оккупанты также пытаются подойти к украинским позициям, "однако тоже Силы обороны Украины уничтожают врага".

"Ну и основная задача, что сейчас враг делает - это пытается эвакуировать свои потери, пытается осуществить какое-то там хотя бы логистическое обеспечение своих подразделений, которые сейчас находятся на херсонском направлении, потому что Силы обороны Украины здесь им не дают действовать и воплощать свои планы в жизнь", - рассказал он.

Украинский офицер отметил, что враг на юге Украины сосредотачивает определенное количество сил и средств для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.

"Он сосредотачивает немало такой пехоты, чтобы эти штурмовые действия продолжались постоянно, чтобы были штурмы высокой интенсивности. Кроме того, по данным нашей разведки, противник перебросил туда... дополнительный полк... Но я хочу вас заверить, что полк - это не очень много для того, чтобы проводить какие-то серьезные масштабные наступательные действия. Проще говоря, мы его также уничтожим, как и остальные российские подразделения", - заверил Волошин.

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Ранее сообщалось о том, что россияне штурмуют на новом направлении. Продолжаются активные боевые столкновения в районе Доброполья, подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

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Хто такий Владислав Волошин? Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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