Потери зашкаливают, наступление РФ может стать самым смертоносным – The Economist

Несмотря на такие потери, российские силы продолжают продвигаться.

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ВСУ дают отпор россиянам / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ВС Украины

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Совокупные потери РФ составляют от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек

Несмотря на такие потери, российские силы продолжают продвигаться

Летняя кампания российских войск стала, вероятно, самой кровопролитной для армии РФ с начала широкомасштабной войны против Украины.

Как пишет The Economist, точной информации о потерях ни с одной из сторон нет, однако с помощью спутниковых снимков, анализа фронтовой динамики и сведений от западных аналитиков и правительств можно приблизительно оценить масштабы потерь.

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Авторы уточняют, что совокупные потери России с 2022 года составляют от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек, включая от 190 до 350 тысяч убитых. Только за нынешнюю летнюю фазу наступления, по подсчётам, Россия потеряла около 31 тысячи бойцов.

Оценить потери украинской стороны сложнее из-за ограниченного доступа к данным, однако предполагается, что число погибших украинских военных может колебаться от 73 до 140 тысяч, пишут журналисты.

Несмотря на такие потери, российские силы продолжают продвигаться. В последние 30 дней их средний прирост территории составил около 15 км² в сутки. Однако с точки зрения эффективности наступления — примерно 0,038 км² на одного погибшего — для полного захвата Украины РФ понадобилось бы около 89 лет.

Даже захват оставшихся территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей может затянуться как минимум до начала 2029 года, добавляет The Economist.

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Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района.

Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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