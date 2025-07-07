В РФ заявили о прорыве на Днепропетровщину: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Морпехи заверили, что продолжают удерживать позиции и готовы отстаивать каждый участок территории.

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В ВМСУ рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП, скриншот

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Морпехи ВСУ продолжают удерживать село Дачное

Опровергнуто заявление РФ о захвате Дачного

Морские пехотинцы из 37-й отдельной бригады Военно-морских сил Украины подтвердили, что продолжают удерживать село Дачное в Днепропетровской области.

Они опровергли тем самым очередные фейки со стороны российских источников о якобы захвате села оккупантами.

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Отмечается, что бойцы второго батальона опубликовали видеозапись из населенного пункта, на которой отчетливо видно флаг их бригады, установленный над селом.

Этим военнослужащие опровергли заявления российских пропагандистов, которые утверждали, что оккупационные силы якобы захватили Дачное.

В украинском командовании подчеркивают: поднятый флаг — это не просто жест, а доказательство того, что населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны.

Морпехи заверили, что продолжают удерживать позиции и готовы отстаивать каждый участок территории.

"Это прямое напоминание врагу: мы на месте и не отступим! Ни одного метра украинской земли не отдадим без боя", — подчеркнули бойцы.

Дачное Днепропетровской области находится под контролем Сил обороны Украины, там ведутся активные бои.

Об этом Суспільному сообщили в Оперативно-тактической группировке войск "Донецк".

"Противник пытается прорваться к населенному пункту. Враг уничтожается", - сказал начальник отдела коммуникаций майор Артем Мохнач.

Пресс-офицер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов также опроверг оккупацию села Дачное.

Смотрите видео - ВМСУ держат позиции на Днепропетровщине:

/ Скриншот

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Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района.

Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

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Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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