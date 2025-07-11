"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

В столице уже слышно работу сил ПВО. Враг пытается атаковать Киев ударными беспилотниками.

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Украина под атакой шахедов / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Что известно:

По Украине распространяется воздушная тревога

Над столицей и областями летают "Шахеды"

РФ подняла в воздух стратегическую авиацию

По Украине распространяется воздушная тревога. Враг атаковал регионы ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ударные беспилотники зафиксированы в Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Украина под атакой шахедов / фото: monitor

Воздушная тревога объявлена также в Киеве. В столицу залетели "Шахеды".

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

В столице слышно работу сил ПВО.

Украина под атакой Шахедов / фото: map.ukrainealarm.com

Мониторинговые каналы предупреждают о том, что в 23:00 состоялся взлет стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Взлет состоялся с авиабазы "Оленья". Точное количество бортов пока неизвестно.

Прибытие в потенциальную зону пуска крылатых ракет Х-101/555:

02:10 Саратовская область;

02:30 Волгоградская область;

03:30 Каспийское море.

23:34 Известно о взлете минимум двух бортов Ту-95МС из аэродрома "Оленья" и еще 1 борта Ту-95МС из аэродрома "Энгельс". Они держат юго-восточный курс в направлении Каспийского моря, пишет monitor.

23:55 В воздухе 5 вражеских самолетов Ту-95МС и 1 борт Ту-160. Они находятся в пределах Западного региона. Ожидается, что пуски крылатых ракет могут выполняться в период с 1:30 до 4:30.

00:00 Предварительно, были пуски первых крылатых ракет.

Самолеты Ту-, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев внимательно относиться к воздушным тревогам.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.

Напомним, что ранее российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

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