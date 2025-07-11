"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

Что известно:
- По Украине распространяется воздушная тревога
- Над столицей и областями летают "Шахеды"
- РФ подняла в воздух стратегическую авиацию
По Украине распространяется воздушная тревога. Враг атаковал регионы ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ударные беспилотники зафиксированы в Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Воздушная тревога объявлена также в Киеве. В столицу залетели "Шахеды".
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.
В столице слышно работу сил ПВО.
Мониторинговые каналы предупреждают о том, что в 23:00 состоялся взлет стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Взлет состоялся с авиабазы "Оленья". Точное количество бортов пока неизвестно.
Прибытие в потенциальную зону пуска крылатых ракет Х-101/555:
- 02:10 Саратовская область;
- 02:30 Волгоградская область;
- 03:30 Каспийское море.
23:34 Известно о взлете минимум двух бортов Ту-95МС из аэродрома "Оленья" и еще 1 борта Ту-95МС из аэродрома "Энгельс". Они держат юго-восточный курс в направлении Каспийского моря, пишет monitor.
23:55 В воздухе 5 вражеских самолетов Ту-95МС и 1 борт Ту-160. Они находятся в пределах Западного региона. Ожидается, что пуски крылатых ракет могут выполняться в период с 1:30 до 4:30.
00:00 Предварительно, были пуски первых крылатых ракет.
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев внимательно относиться к воздушным тревогам.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.
Напомним, что ранее российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.
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