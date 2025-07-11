Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2025, 23:19обновлено 12 июля, 00:07
3722
В столице уже слышно работу сил ПВО. Враг пытается атаковать Киев ударными беспилотниками.
шахед
Украина под атакой шахедов / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • По Украине распространяется воздушная тревога
  • Над столицей и областями летают "Шахеды"
  • РФ подняла в воздух стратегическую авиацию

По Украине распространяется воздушная тревога. Враг атаковал регионы ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ударные беспилотники зафиксированы в Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

видео дня
атака шахедов
Украина под атакой шахедов / фото: monitor

Воздушная тревога объявлена также в Киеве. В столицу залетели "Шахеды".

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

В столице слышно работу сил ПВО.

атака шахедов
Украина под атакой Шахедов / фото: map.ukrainealarm.com

Мониторинговые каналы предупреждают о том, что в 23:00 состоялся взлет стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Взлет состоялся с авиабазы "Оленья". Точное количество бортов пока неизвестно.

Прибытие в потенциальную зону пуска крылатых ракет Х-101/555:

  • 02:10 Саратовская область;
  • 02:30 Волгоградская область;
  • 03:30 Каспийское море.

23:34 Известно о взлете минимум двух бортов Ту-95МС из аэродрома "Оленья" и еще 1 борта Ту-95МС из аэродрома "Энгельс". Они держат юго-восточный курс в направлении Каспийского моря, пишет monitor.

23:55 В воздухе 5 вражеских самолетов Ту-95МС и 1 борт Ту-160. Они находятся в пределах Западного региона. Ожидается, что пуски крылатых ракет могут выполняться в период с 1:30 до 4:30.

00:00 Предварительно, были пуски первых крылатых ракет.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты Ту-, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев внимательно относиться к воздушным тревогам.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Враг ударил в район жилой застройки.

Напомним, что ранее российские войска совершили атаку на Киев. В Подольском районе в результате атаки были повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине вторжение России ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

23:45Война
"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

23:19Украина
Зеленский получил "хорошие сигналы" из США и пообещал "кадровые выводы"

Зеленский получил "хорошие сигналы" из США и пообещал "кадровые выводы"

22:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Что поможет вам стать успешным: ответ скрывается в месяце рождения

Что поможет вам стать успешным: ответ скрывается в месяце рождения

Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

Большинство на них даже не смотрит: названы самые полезные грибы в Украине

Большинство на них даже не смотрит: названы самые полезные грибы в Украине

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

Последние новости

23:45

Ущерб - 76 миллиардов: Украина взорвала российский газопровод - Bloomberg

23:19

"Табуны" Шахедов летят на Киев и другие области, есть угроза ракетных ударов: все детали

23:03

Российскую путинистку-ведущую срочно госпитализировали

22:46

Зеленский получил "хорошие сигналы" из США и пообещал "кадровые выводы"

22:44

В ЕС придумали, как прижать Путина: ударят по самому больному

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
22:41

Война продлится еще 3-4 года: полковник назвал этапы ее завершенияЭксклюзив

22:31

Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане

21:37

Розы будут радовать непрерывным цветением: что стоит сделать летом

21:31

Человека-Паука заметили на многоэтажке в Одессе: эпические кадры

Реклама
21:22

Полковника СБУ Воронича могли "публично казнить": NYT выяснил, чем он насолил РФ

20:51

"Будут вынуждены отходить": Свитан назвал 3 шага для освобождения УкраиныВидео

20:31

Информация неточная: "Инсайдер" выяснил, есть ли уголовное дело против Алиева новости компании

20:21

Не 10 тысяч: сколько на самом деле шагов надо ходить ежедневно

19:56

Записали в уклонисты и мошенники: глава ЦПК Шабунин получил подозрение

19:38

"Даже счет не открывал: клиентам Ощадбанка приходят сообщения о долгах

19:38

Дождь с грозами накроет Украину: в каких регионах ударит похолодание

19:36

Ветеран: Подозрение Шабунину - предупреждение для всех, кто "воюет" в ресторанах

19:34

В Москве думали, что их боятся: как Европа насмехалась над российским символом

19:10

Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронамимнение

18:55

Какие страны невозможно завоевать: блогерша удивила ответом

Реклама
18:52

Когда празднуем Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2025 году: новые даты и традицииВидео

18:32

"Шахед" разлетелся на куски: кадры уничтожения беспилотника дроном-перехватчикомВидео

18:30

Поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году: в Минсоцполитики ответили неожиданно

18:07

Украина готовит собственное ядерное производство: в Минэнерго сделали заявление

17:52

Свежесть будет держаться неделями: как сделать освежитель для унитаза своими руками

17:48

Обслуживали МиГи и изготавливали ракеты для ПВО: ВСУ мощно ударили по РФ

17:40

"Мы готовы наращивать объемы": в ОПУ заинтриговали решением против баллистики РФ

17:39

Доллар и евро ушли в крутое пике: сколько будет стоить валюта с 14 июля

16:49

Подарит молодость и здоровье: чем нужно умыться 12 июля, приметы

16:44

Налоговая "накажет" бизнес на крупные штрафы: что изменится с 1 августа

16:37

Без грамма майонеза и из трех ингредиентов: рецепт вкусного и сытного салата

16:36

Как убрать червей из черешни: проверенный метод

16:33

Спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Украину на целую неделю - что известно

16:26

Можно ли брать дрова с кладбища: священник удивил ответомВидео

16:07

"Я знаю больше": Буданов назвал сроки прекращения огня в Украине

15:48

Еврокомпании крадут секреты производителей дронов в Украине – The Telegraph

15:47

Цены взлетят на 10-15%: в Украине будут дорожать топфрукты нового урожая

15:31

Почему Советский Союз напал на Афганистан: правда, которую мало кто знает

15:24

870 грн ежемесячно: некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии

15:21

Взорваны росгвардейцы со станцией управления войсками: детали удара в Мелитополе

Реклама
14:34

"Порезать на металлолом": стала известна участь единственного авианосца РФ

14:32

Где 2 различия между мальчиками, которые играют с котом: загадка на 19 секунд

14:19

Одна из стран Европы "урежет" помощь украинским беженцам: кто получит меньше

14:11

В небе над Киевом заметили гражданский самолет с неожиданным обозначением

14:07

Что делать, чтобы не сгореть на солнце: врач озвучил главные правила

13:53

Получал "откаты" и требовал взятку: нардеп Шевченко получил новое подозрение

13:49

Дроны поразили важный авиационный завод под Москвой: что он производит для армии РФ

13:45

Жара возьмет паузу: в каких областях Украины резко упадет температура

13:40

ВСК изучит эффективность НАБУ после ряда разоблачений и критических выводов аудита – нардеп

13:33

Теща беглеца Влада Ямы прервала молчание и публично высказалась о нем - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять