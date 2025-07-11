РФ усиливает атаки на Украину: Свитан спрогнозировал, когда они стихнут

Россияне получили новую задачу, которую сейчас выполняют.

https://glavred.info/ukraine/rf-usilivaet-ataki-na-ukrainu-svitan-sprognoziroval-kogda-oni-stihnut-10680305.html Ссылка скопирована

Чего хочет добиться враг / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот (иллюстративный)

Что сказал Свитан:

Россия умышленно усилила террор мирного населения Украины

Кремль хочет, чтобы украинцы согласились на капитуляцию

Для уменьшения атак РФ Украине надо выйти из переговорного процесса

Страна-агрессор Россия усиливает удары по Украине и с каждым разом все больше жертв среди мирного населения. Враг не спроста целится именно в гражданских.

Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, у россиян увеличилось количество беспилотников, ведь они поставили перед собой задачу кошмарить мирное население.

видео дня

"Россия бьет по гражданскому населению потому, что перед ней стоит именно такая задача - бить по местам компактного проживания мирного населения, чтобы давить на украинское общество, украинскую армию и украинское военно-политическое руководство с тем, чтобы были выполнены условия Москвы о капитуляции Украины, которые россияне изложили на стамбульском столе переговоров", - пояснил эксперт.

Смотрите видео о том, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу:

Чтобы уменьшить позывы россиян к террористическим атакам с ударами по гражданскому населению Украине надо выходить из переговорного процесса с РФ. Такой шаг уменьшит потребность россиян в новых ударах.

Атаки России на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 10 июля после очередной атаки РФ глава Киевской ОГА рассказал о последствиях вражеского удара и заметил, что враг целенаправленно атакует именно мирные населенные пункты.

Накануне сообщалось, что в Киеве произошло попадание вражеской воздушной цели в нежилое здание, обломки упали на открытую территорию. Также поврежден жилой дом в этом районе.

Впоследствии стало известно, что в результате удара погибли две женщины, в частности 22-летняя полицейская Мария Дзюмага, которая работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред