РФ усиливает атаки на Украину: Свитан спрогнозировал, когда они стихнут

Что сказал Свитан:
- Россия умышленно усилила террор мирного населения Украины
- Кремль хочет, чтобы украинцы согласились на капитуляцию
- Для уменьшения атак РФ Украине надо выйти из переговорного процесса
Страна-агрессор Россия усиливает удары по Украине и с каждым разом все больше жертв среди мирного населения. Враг не спроста целится именно в гражданских.
Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, у россиян увеличилось количество беспилотников, ведь они поставили перед собой задачу кошмарить мирное население.
"Россия бьет по гражданскому населению потому, что перед ней стоит именно такая задача - бить по местам компактного проживания мирного населения, чтобы давить на украинское общество, украинскую армию и украинское военно-политическое руководство с тем, чтобы были выполнены условия Москвы о капитуляции Украины, которые россияне изложили на стамбульском столе переговоров", - пояснил эксперт.
Смотрите видео о том, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу:
Чтобы уменьшить позывы россиян к террористическим атакам с ударами по гражданскому населению Украине надо выходить из переговорного процесса с РФ. Такой шаг уменьшит потребность россиян в новых ударах.
Атаки России на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что 10 июля после очередной атаки РФ глава Киевской ОГА рассказал о последствиях вражеского удара и заметил, что враг целенаправленно атакует именно мирные населенные пункты.
Накануне сообщалось, что в Киеве произошло попадание вражеской воздушной цели в нежилое здание, обломки упали на открытую территорию. Также поврежден жилой дом в этом районе.
Впоследствии стало известно, что в результате удара погибли две женщины, в частности 22-летняя полицейская Мария Дзюмага, которая работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.
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О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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