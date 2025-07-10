'РФ распадется за полгода': стало известно, какой единственный шаг должна сделать Украина

Украина может подтолкнуть РФ к распаду всего за 6 месяцев, если осуществит один шаг.

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Стало известно, какой единственный шаг должна сделать Украина, чтобы РФ распалась/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube, ua.depositphotos.com

Основные тезисы Свитана:

Россия держится "на плаву" только благодаря нефтедобывающей отрасли

Должны снова заработать "санкции Малыша-Буданова" против РФ, которые свернулись 3 месяца назад

Если сжечь российскую нефтегазовую отрасль, то РФ просто распадется за полгода

Страна-агрессор Россия держится "на плаву" и может продолжать войну против Украины только благодаря нефтедобывающей отрасли. Если уничтожить российскую нефтегазовую отрасль, то РФ может распасться всего за шесть месяцев.

А для этого должны снова заработать "санкции Малюка-Буданова" против РФ, которые свернулись 3 месяца назад. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.

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По его словам, Россия - это колосс на глиняных ногах. "Глиняные ноги" России - это нефтедобывающие вышки, то есть российская нефтянка.

"Если уничтожить российскую нефтедобычу, то есть нефтегазовую отрасль, этот колосс разрушится. Российская империя соткана из 21 республики и десятков государственных образований разного уровня (областей, краев и т.д.). 22-й республикой в свою конституцию Россия внесла наш Крым. А это перебор (видимо, россияне не играли в очко, не знают, чем это заканчивается). Как можно завалить этот колосс? Да просто! Сжечь российскую нефтянку. А это возможно. Везде, где есть нефть, бензин, авиационный керосин, дизель, можно жечь, просто поднеся спичку", - отметил он.

Военный эксперт говорит, что для этого должны сново заработать санкции Малюка-Буданова против России, которые были свернуты еще три месяца назад на саудовской площадке, где было обещано безопасность "глиняным ногам" России.

Он отметил, что если сжечь российскую нефтегазовую отрасль, то Россия просто распадется. Причем это произойдет в течение полугода, убежден эксперт.

"Если наброситься на российскую нефтянку всем миром, то есть спецслужбам, армии, силам спецопераций, нашим конфидентам в РФ, всем несогласным и неравнодушным, то к концу года Россия просто не будет иметь экономики. И этот колосс начнет рушиться. За один день Россия не рухнет, но уже следующий год при таких условиях может быть для нас гораздо спокойнее, нам станет легче давить на российскую армию, обескровленную нехваткой финансов", - подытожил Свитан.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США возобновили поставки Украине ракет и снарядов - у Reuters узнали детали. Поставки США Украине некоторых видов вооружений были снова возобновлены.

Напомним, Зеленский не сдержал эмоций после атаки РФ по Украине в ночь на 10 июля. Зеленский сказал, что Россия должна ощущать последствия своего террора.

Также ранее сообщалось, что Трамп готов ударить санкциями по РФ - в Politico узнали главное условие. На сегодня проект закона позволяет Конгрессу вмешиваться в решение главы государства.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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