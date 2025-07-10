Украинцев ждет повышение тарифа на электроэнергию: когда вырастет цена

Что сказал Омельченко:
- Украина должна приравнять коммунальные тарифы к европейским
- Для населения стоимость электроэнергии вряд ли вырастет
В июле 2025 года бытовые потребители в Украине оплачивают квитанции за использование электроэнергии по тарифу 4,32 гривны за кВт/ч. Но Украина обязана привести цены на коммунальные услуги к европейским.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE рассказал, следует ли ожидать повышения тарифа на электроэнергию в рамках этого обязательства.
По его словам, вряд ли в Украине вырастут цены на электроэнергию для населения, ведь в следующем году могут состояться выборы, а пересмотр тарифов на коммунальные услуги является "смертельным" для политиков.
"Нет сейчас экономических оснований для повышения цен, хотя в перспективе они могут немного вырасти, чтобы сравняться с тарифами для бизнеса", - подчеркнул Омельченко.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что после окончания войны в Украине ожидается повышение тарифов, которое поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, облегчить долговую нагрузку в отдельных его частях и будет стимулировать конкуренцию на оптовом и розничном рынках энергии, а также мотивировать меры по повышению энергоэффективности.
Ранее стало известно, что в Международном валютном фонде подчеркивают необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости, а например, только рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривен за кВт/ч.
Недавно сообщалось, что украинские поставщики газа установили цены на июль. Хотя годовое базовое предложение не изменилось, но месячная рыночная цена выросла.
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О персоне: Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.
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