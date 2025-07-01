Украинцам обнародовали тарифы на газ: сколько придется платить с 1 июля

В Украине на несколько гривен выросли тарифы, но есть нюанс.

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Чего ожидать украинцами от тарифов на газ в июле / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Украине выросли месячные тарифы на газ

Стоимость газа для потребителей по годовому плану остается неизменной

Украинские поставщики газа установили цены на июль. Хотя годовое базовое предложение не изменилось, но месячная рыночная цена выросла. Об этом говорится в обзоре ГазПравды.

Выяснилось, что месячные ценники на газ в июле колеблются от 8,46 до 30,55 гривен за кубометр. Эти показатели почти на 5 гривен выше, чем в предыдущем месяце.

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При этом нужно учесть, что базовыми остаются именно годовые тарифные планы. Они колеблются в пределах 7,79-9,99 гривен за кубометр газа. У большинства украинцев, а именно 98%, которых обеспечивает газом компания "Нафтогаз", этот тариф составляет 7,96 гривен за кубометр.

Поэтому даже несмотря на рост месячных тарифов, стоимость газа для украинских потребителей не увеличится.

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Тарифы на газ в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что основной тарифный годовой план на газ "Фиксированный" не будет меняться для 12,5 миллионов украинских домохозяйств до конца апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что украинцы имеют законное право требовать компенсацию, если выяснится, что в их дома поставляют некачественный или "разбавленный" газ.

Накануне сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

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