Средства из "тысячи Зеленского" будут возвращать: украинцев предупредили

У некоторых граждан не будет возможности использовать полную сумму денежной помощи.

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Определен срок возврата средств, предоставленных украинцам, в бюджет/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Государство может вернуть неизрасходованные украинцами деньги государственной поддержки

У украинцев остались считанные месяцы, чтобы потратить средства

Более 10 миллионов украинцев получили так называемую "тысячу Зеленского". Но не все смогут использовать ее полностью. Об этом говорится в разъяснении на портале "Дія".

Хотя большинство украинцев уже полностью использовали денежную помощь от государства, есть еще те, которые потратили не все средства. Именно они рискуют, ведь остаток их выплаты может вернуться в бюджет.

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Чтобы этого не произошло украинцам нужно потратить остатки или полную сумму денежной помощи до 31 декабря 2025 года на такие нужды, как:

коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

образование, спорт, отдых, транспорт, мобильная связь, страхование;

благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации;

салоны красоты, развлечения и другие услуги.

Денежная помощь украинцам - последние новости

Напомним, Главред писал, что в 2025 году, как и раньше, государство предоставляет одноразовую денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины.

Накануне стало известно, что украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, будут получать повышенную ежемесячную помощь, почти в 1,5 раза больше, чем раньше.

Ранее сообщалось, что украинцам этим летом выплатят одноразовую денежную помощь в размере до 4 тысяч гривен. Выплаты получит часть жителей Одессы.

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Что такое "тысяча Зеленского" "Тысяча Зеленского" - это программа финансовой поддержки, начатая правительством Украины в рамках мер для помощи гражданам во время экономических трудностей. Программа предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен на определенные цели, в частности для поддержки потребительской активности среди граждан. Эти средства могут быть потрачены на определенные категории товаров или услуг, определенные правительством. Основной целью программы является стимулирование экономической активности, помощь гражданам, пострадавшим от экономических кризисов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

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