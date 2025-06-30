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Замороженные миллиарды РФ начинают двигаться: какую сумму Канада передала Украине

Руслан Иваненко
30 июня 2025, 20:09
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Канада передает транши в рамках инициативы ERA, направленной на привлечение России к ответственности за агрессию.
Канада, доллар
Украина получает средства из замороженных активов России для выплат пострадавшим и восстановления разрушенной инфраструктуры. / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках инициативы ERA
  • Всего с начала года поступило около 17,6 млрд долларов из замороженных активов РФ
  • Средства направлены на компенсации пострадавшим и восстановление страны

Украина получила от Канады около 1,7 миллиарда долларов в рамках инициативы ERA - средства, поступающие из замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов РФ", - говорится в сообщении Шмыгаля.

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Он поблагодарил Канаду и всех участников программы, подчеркнув важность полной конфискации замороженных средств РФ.

"Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем", - заявил премьер.

Судьба замороженных российских активов - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

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Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

В конце октября стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержки своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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